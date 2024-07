Fabregas apre il portafogli: anticipato in una notte il lavoro annuale di Lotito | Lazio su tutte le furie

Il ritorno in Serie A non dovrebbe essere una semplice apparizione per il Como che fa sul serio e soffia un calciatore ai biancocelesti.

Il secondo posto nell’ultimo campionato di Serie B, ottenuto all’ultima giornata di campionato, ha permesso al Como di conquistare una promozione in Serie A e di tornare nella massima serie dopo 21 anni. L’ultima volta ci era stato nella stagione 2002/2003, ma quella non fu un’esperienza particolarmente positiva per i lombardi.

Dopo una stagione complicata e senza particolari sussulti, infatti, il club comasco retrocesse immediatamente senza mai sperare realmente di potersi salvare. Questo ritorno in Serie A, però, pare poter essere completamente diverso da quell’apparizione mediocre di ormai 22 anni fa.

Il Como, infatti, ha una società ricca ed ambiziosa e si parla addirittura di sogno Champions League da poter raggiungere entro poche stagioni. I fratelli Hartono sono i ricchi proprietari del club lombardo e da qualche anno stanno fortemente investendo su strutture, calciatori e staff tecnico. Dopo aver raggiunto l’obiettivo Serie A, infatti, ora vogliono restarci e non da semplici comparse.

Gli Hartono risultano essere tra i proprietari più ricchi in Serie A ed hanno affidato a Cesc Fabregas, formalmente il secondo di Roberts solo perché sprovvisto di patentino, la panchina della squadra da un paio di stagioni. Tra i facoltosi azionisti del Como, inoltre, risulta esserci anche uno dei più grandi campioni degli ultimi venti anni: Thierry Henry.

Mercato Como, Pau Lopez dopo Dossena e Belotti

Il Como, proprio per rispettare promesse e attese, si sta già muovendo alla grande in questa prima sessione di calciomercato estiva in cui la squadra è formalmente iscritta al campionato di Serie A. Sono già realtà gli acquisti di Dossena, difensore ex Cagliari che arriva dopo una grande stagione con Ranieri in panchina, e Belotti.

Il Gallo è un calciatore in forte calo nelle ultime stagioni, ma resta un nome importante che ha già infiammato la tifoseria lombarda e vuole fortemente risorgere da queste ultime stagioni in cui non è riuscito a timbrare con regolarità. Molto vicino è anche l’ex portiere della Roma, attualmente al Marsiglia, Pau Lopez.

Como, interesse forte per Cambiaghi (Lotito lo segue da un anno)

Il fiore all’occhiello della campagna acquisti del Como, però, potrebbe essere Rafael Varane. Il francese, che è andato via a parametro zero dal Manchester United, ha vinto quattro Champions League ed un Mondiale in carriera e sarebbe davvero un grande colpo per i comaschi che sembrano essere molto vicini al suo ingaggio. Un altro obiettivo è Nicolò Cambiaghi.

L’esterno offensivo dell’Atalanta, ma che ha giocato le ultime due stagioni all’Empoli, piace molto anche a Bologna e Lazio, ma il Como pare fare sul serio e vuole convincere il calciatore a scegliere gli azzurri. Anche soltanto trattare un calciatore che viene conteso da altre due squadre che disputeranno le coppe europee, comunque andrà la trattativa, rende l’idea delle ambizioni dei lombardi.