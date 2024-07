Niente Roma: bruciato ogni accordo di precontratto | Se ne va in pensione anticipata: firma negli Emirati Arabi

Sfuma un obiettivo di mercato delle due squadre romane che da tempo seguivano un calciatore che ha preferito l’estremo Oriente.

A gennaio 2022 Cristiano Ronaldo ha fatto un po’ da apripista ed ha indicato la strada a tanti campioni, o ex fenomeni del calcio europeo, che hanno preferito provare l’esperienza in Arabia Saudita, andando a guadagnare tantissimi soldi per chiudere bene, almeno dal punto di vista economico, la propria carriera.

Una moda diventata tale soprattutto durante l’estate scorsa quando, diversi campionissimi del calcio europeo, hanno accettato la richiesta araba e sono andati ad arricchire il rooster presente in Estremo Oriente. Non solo grandi campioni nel pieno tramonto della propria carriera.

I club arabi, infatti, si sono assicurati anche gente forte e non troppo in là con gli anni, come Koulibaly e Milinkovic Savic, ma anche ragazzi in rampa di lancio, come lo spagnolo Gabri Veiga, seguito a lungo dal Napoli, ma poi attratto dal denaro dell’Arabia Saudita. Una scelta assolutamente di marketing per cercare di rendere il campionato saudita il più ricco e bello del Mondo.

Operazione che, almeno per quel che riguarda questo primo anno, si può dire miseramente fallita. Poca gente si è interessata alle vicende calcistiche arabe, molti calciatori non riescono ad avere un ritmo partita a causa della scarsa competitività di quel campionato e il calcio in Arabia Saudita continua ad essere un prodotto che non fa impazzire.

Sirene arabe per Stefano Pioli

In questi mesi estivi che ci aspettano, almeno da qui all’inizio della prossima stagione, i ricchi proprietari dei club arabi proveranno a strappare altri campioni al calcio europeo, ma sembrano volersi indirizzare verso una nuova strategia per cercare di sfondare nel mondo del calcio.

Non solo calciatori, quindi, ma anche allenatori europei, con idee tattiche e capacità tecniche che possano migliorare la comprensione del calcio da quelle parti. Ed è proprio in questa ottica che si deve leggere il forte interesse dell’Al-Hittihad di Benzema e Kanté verso il profilo di Stefano Pioli che potrebbe portare idee fresche ed innovative in tal senso.

Mercato, Marlon all’Al-Ain

Nel frattempo, nel campionato vicino a quello saudita, esattamente in quello degli Emirati Arabi Uniti, sbarca una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta del brasiliano Marlos Santos che è stato ufficializzato dai Campioni d’Asia per club dell’Al-Ain nelle ultime ore.

Marlon ha giocato in Italia con Monza e Sassuolo e nelle ultime stagioni non ha mai trovato continuità di rendimento, tanto da finire a giocare in Ucraina, con la maglia dello Shakhtar, prima, ed in Brasile, con la maglia della Fluminense, dopo. Il brasiliano piaceva anche a Roma e Lazio che avrebbero voluto riportare il difensore brasiliano in Italia.