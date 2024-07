“Deve rifare le visite mediche” | Ausilio, l’annuncio è da non credere: altro polverone in casa Inter

Prima di firmare il contratto con l’Inter, il nuovo acquisto deve sottoporsi di nuovo alle visite mediche, la critica dei tifosi nei confronti di Ausilio

Il mercato dell’Inter è in pieno fermento. A far dormire sogni tranquilli a tutta la piazza è la competenza di Beppe Marotta, nominato dal nuovo fondo americano Oaktree, scelta dettata per dare un segno di stabilità e di continuità rispetto alla gestione precedente di Zhang.

Inoltre è da sottolineare la capacità della società nerazzurra di essere riuscita a piazzare due colpi importanti in entrata ancora prima della fine del campionato, vinto.

A disposizione del confermato allenatore Inzaghi si aggregheranno tra una settimana Zielinski, reduce da un Europeo da dimenticare con la Polonia ma dotato di un’esperienza nel campionato italiano e in campo internazionale che saranno sicuramente molto utili, e Taremi.

L’attaccante iraniano si è svincolato dal Porto e si pone come la prima alternativa alla coppia di centravanti titolare che sarà di nuovo composta da capitan Lautaro Martinez, che ha rinnovato con l’Inter, e Marcus Thuram, chiamato a un’altra stagione a grandi livelli.

Accordo trovato per Martinez, le visite mediche sono state definite

Per la porta invece l’acquisto è quello di Josep Martinez. L’estremo difensore spagnolo dovrà rifare le visite mediche per l’Inter dopo essere già stato sottoposto a queste a Genova, con la perplessità della piazza e qualche critica piovuta nei confronti di Piero Ausilio. Il classe 1998 è arrivato a Milano nella serata di mercoledì 3 luglio.

Il giocatore è stato acquistato dal calciomercato Inter per 13 milioni di euro, ai quali aggiungere eventualmente altri 2 di bonus e affiancherà Sommer che partirà da titolare ancora per la prossima stagione prima di lasciare spazio al giovane talento iberico.

Un portiere di enormi prospettive, l’Inter ha fatto questo investimento pensando al futuro

Inter che quindi pensa al futuro con quest’investimento nei confronti di un giocatore che ha ben figurato nella sua prima annata in Italia con i liguri che hanno conquistato una salvezza tranquilla anche grazie alle sue parate.

Quella interista è stata tra le difese meno battute d’Europa e ha l’obiettivo di confermare questa solidità. Per farlo servirà anche l’apporto di Martinez che dovrà trovare il giusto feeling con i compagni del reparto arretrato. L’ambientamento ad Appiano Gentile sarà fondamentale, dal canto suo sarà agevolato dall’aiuto che sarà fornito dal collega svizzero.