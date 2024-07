Dall’Atalanta alla Juve: trovata l’intesa definitiva | La cena di mercato è andata a buon fine: affare EPOCALE

Asse di mercato tra Atalanta e Juventus, l’accordo è stato trovato nelle ultime ore, i bergamaschi cedono un pezzo pregiato della rosa

L’Atalanta riparte con grande entusiasmo in vista della prossima stagione. La conferma al timone della squadra di mister Gian Piero Gasperini è un fondamentale tassello di continuità dopo il primo trofeo della sua gestione tecnica del club, l’Europa League che i lombardi hanno alzato dopo un percorso netto e aver battuto il Bayer Leverkusen in finale, infliggendo ai tedeschi l’unica sconfitta di una stagione da record.

I Percassi hanno blindato i protagonisti di questo storico traguardo, a cui si aggiunge la qualificazione e il ritorno in Champions League e la finale di Coppa Italia, tre fronti onorati al meglio con grande dispendio di energie e una continuità di risultati da top club.

Due in particolare sono i pezzi pregiati dell’organico nerazzurro che potrebbero ricevere offerte importanti. Il primo è il centrale azzurro Scalvini che è stato costretto a saltare l’Europeo con la Nazionale a causa di un infortunio.

Il secondo è Teun Koopmeiners, l’oggetto dei desideri della nuova Juventus di Thiago Motta ma con il costo del suo cartellino di 60 milioni, attualmente non alla portata delle casse dei bianconeri, i quali valutano l’inserimento nella trattativa di Huijsen, profilo molto gradito a Gasp.

Dall’Atalanta alla Juve, possibile colpo di mercato in fase di definizione

Novità in vista anche per quanto riguarda l’Atalanta Under 23 che ha fatto molto bene nel suo primo anno di vita. Il centrocampista classe 2000 Jacopo Da Riva c’è l’interesse della Juve Stabia, squadra neopromossa in B dopo aver dominato il girone C di Lega Pro.

Il giocatore è reduce da una stagione con uno scarso minutaggio a causa di problemi fisici ma potrebbe rilanciarsi con un salto di categoria, con i campani che lo monitorano già da tempo.

L’Under 23 e una rosa competitiva, alcuni talenti possono essere promossi alla corte di Gasp

L’Under 23 bergamasca ha concluso il recente campionato di Serie C al quinto posto. Il sogno promozione dei ragazzi di Modesto si è interrotto nella doppia sfida playoff contro il Catania.

Nonostante l’1-1 complessivo, sono stati i siciliani a proseguire la propria corsa verso la Serie B, in virtù del titolo di testa di serie. Club lombardo ha visto sbocciare talenti come Moustapha Cissé e Siren Diao, che potrebbero essere aggregati alla prima squadra.