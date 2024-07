Palladino, il rossonero ha detto SÍ: convinto con una telefonata | “Con quelli al massimo lotti a metà classifica”

Palladino porta il rossonero alla Fiorentina. Il neo tecnico viola ha avuto il sì del calciatore. Lotterà per l’Europa, non per la salvezza.

Chiusa in ottava posizione con 60 punti la stagione 2023-2024, la Fiorentina del neo tecnico, Raffaele Palladino, è pronta a ritrovarsi nei prossimi giorni sui campi del Viola Park, sede del ritiro pre-campionato in programma dall’8 al 23 luglio.

Una prima parte di ritiro, alla quale farà seguito una tournée in Inghilterra durante la quale la squadra disputerà tre amichevoli, che servirà all’ex allenatore del Monza per iniziare a conoscere quelli che saranno i giocatori da mandare in campo nell’imminente stagione 2024-2025, il cui inizio è stato fissato a sabato 17 agosto.

Una stagione, quella che scatterà tra poco più di un mese, in cui i gigliati saranno chiamati a confermarsi, e perché no, migliorarsi rispetto alle ultime tre stagioni, contraddistinte dall’ottenimento di tre qualificazioni consecutive in Conference League.

Manifestazione, quest’ultima, in cui Biraghi e compagni saranno impegnati per il terzo anno consecutivo, dopo aver perso due finali di fila, nel 2023 contro gli inglesi del West Ham all’Eden Arena di Praga e nel 2024 contro i greci dell’Olympiacos all’Agia Sophia di Atene.

Palladino prende il posto di Italiano: la Fiorentina riparte dall’ex Monza

Legatosi ufficialmente alla Fiorentina del patron Rocco Commisso lo scorso 4 giugno, Raffaele Palladino, il cui contratto col club viola avrà durata biennale, è pronto a prendere in mano le redini della squadra lasciata da Vincenzo Italiano nelle scorse settimane.

Un tecnico, il classe ’77 che ha accettato la panchina del Bologna in seguito all’addio alla società gigliata, dal quale l’ex tecnico del Monza eredita una squadra forte, compatta e già amalgamata, capace di raggiungere tre finali (due di Conference League e una di Coppa Italia) nelle ultime due stagioni. Tre finali, purtroppo non vinte, che potranno però essere sfruttate da Palladino come base di partenza sulla quale appoggiare i propri piani i quali, sperano i tifosi fiorentini, possano portare alla conquista di trofei che nel capoluogo toscano mancano ormai dalla Coppa Italia vinta nella stagione 2000-2001.

Fiorentina, Palladino segue Theate: l’ex Bologna piace anche al Leicester

Pronto a sedersi ufficialmente nei prossimi giorni sulla panchina della Fiorentina che si ritroverà in ritiro al Viola Park il prossimo 8 luglio, Raffaele Palladino avrebbe iniziato a stilare la lista contenente i nomi dei rinforzi che farebbero comodo ai suoi piani per la prossima stagione. Una lista, già visionata dagli uomini di mercato della società, in cui pare esserci il nome di Arthur Theate, attualmente in forza ai francesi del Rennes.

Salutato con il suo Belgio Euro 2024 a causa della sconfitta negli ottavi di di finale contro la Francia, il terzino sinistro ex Bologna è infatti uno degli elementi che, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il neo tecnio viola vorrebbe in rosa nelle prossime settimane. Valutato intorno ai 20 milioni di euro, il classe 2000 piace anche agli inglesi del Leicester City che, tornati in Premier League dopo un anno di purgatorio, proveranno a convincerlo col fascino e la ricchezza del massimo campionato inglese.