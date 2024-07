De Rossi si è ‘trovato’ il colpaccio low cost: è l’erede di Zarate ma vestirà giallorosso | Testa calda e tecnica sopraffina

La Roma ha messo nel mirino un trequartista dai piedi buoni e dall’esperienza consolidata nel campionato italiano, ricorda nelle giocate Mauro Zarate

La Roma è alla ricerca di forze fresche in mezzo al campo. Certi della permanenza nel reparto sono solo capitan Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Edoardo Bove e Aouar sono stati messi sul mercato per finanziare eventuali operazioni in entrata, sempre se arriveranno offerte ritenute congrue per il direttore sportivo Ghisolfi, chiamato a fare meglio del predecessore Tiago Pinto e consegnare a mister Daniele De Rossi un organico competitivo.

L’allenatore giallorosso ha rinnovato per le prossime due stagioni sulla panchina della squadra per la quale è stato bandiera e capitano per quasi vent’anni ma si attende dai vertici degli acquisti di qualità per proseguire il percorso di crescita che si è notato dal suo approdo a gennaio.

Un 4-3-3 che dovrebbe essere confermato come modulo, con esterni in grado di garantire sia copertura che dinamismo sulle fasce e un tridente d’attacco imprevedibile e di fantasia, che possa sorprendere anche le difese più arcigne.

Per riuscire a migliorare il sesto posto con cui ha concluso il campionato, la Roma necessita di alzare il tasso tecnico della rosa, con alcuni tasselli fondamentali da coprire come il nuovo centravanti al posto di Romelu Lukaku, nuovi terzini e un centrocampista dai piedi buoni.

A De Rossi piace molto il giocatore del Torino, ricorda Zarate

Questo potrebbe essere Radonjic, il cui contratto con il Torino scade il prossimo anno e che ricorda come caratteristiche tecniche un talento che ha fatto molto bene nella Capitale, seppur con la maglia dei rivali della Lazio, ovvero Mauro Zarate.

Nel mirino del trequartista anche la Stella Rossa: lui tornerebbe volentieri in Serbia, ma il club in questione non ha per ora presentato un’offerta degna di nota. Un’eventuale offerta da parte della Roma lo convincerebbe però a restare in Italia, dato il blasone dei giallorossi che cercheranno di arrivare in finale di Europa League dopo averla sfiorata due mesi fa.

Gli altri nomi per il centrocampo della Roma

Un’alternativa è rappresentata da Giacomo Bonaventura, che ha salutato la Fiorentina dopo aver eguagliato il personale record di rete in una singola stagione e può arrivare a parametro zero.

A Ghisolfi piace molto anche Enzo Le Fée del Rennes, giocatore dotato di un importante visione di gioco che il ds ha monitorato nella scorsa Ligue 1.