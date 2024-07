Vieni con me e facciamo calcio | De Zerbi chiama in Serie A: rubato il talento più luminoso che abbiamo in Italia

Roberto De Zerbi prova a convincere uno dei principali talenti della Serie A a trasferirsi a Marsiglia per la prossima stagione

Aveva annunciato che il ciclo al Brighton era concluso e tutti si aspettavano il suo ritorno in Italia ma così non è stato. A sorpresa Roberto De Zerbi ha scelto il Marsiglia per il proseguo della sua carriera da allenatore. Il club francese, semifinalista di Europa League, eliminato nel doppio scontro dall’Atalanta, riparte con uno dei tecnici più osannati d’Europa, tanto da ricevere complimenti perfino da Pep Guardiola.

Era stato accostato al Milan, sua squadra del cuore, ma i rossoneri alla fine hanno optato per Paulo Fonseca per il post Pioli. De Zerbi avrà invece il compito di porre fine al dominio del PSG in Ligue 1 e per farlo ha chiesto alla dirigenza dei rinforzi in ogni reparto.

Nelle ultime ore sono due i giocatori del campionato italiano che secondo gli esperti di calciomercato sarebbero stati richiesti dal mister azzurro.

Il primo è Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, reduce da una stagione sottotono tanto da perdere il posto in Nazionale, e non considerato incedibile dai bianconeri che cambieranno diversi volti in mezzo al campo con la nuova gestione targata Thiago Motta.

Dall’Inter al Marsiglia, il talento nerazzurro è nel mirino del nuovo club di mister De Zerbi

Il secondo è uno dei talenti più puri dell’ultima Serie A. Ha giocato in prestito al Monza e ha lasciato intravedere doti importanti ma è di proprietà dell’Inter che pensa di toglierlo dal mercato, stiamo parlando di Valentin Carboni.

Il trequartista classe 2005 è attualmente impegnato con l’Argentina in Coppa America, è legato all’Inter da altri quattro anni di contratto e il cui futuro sembra essere ancora tutto da scrivere.

L’Inter vuole puntare sul talento di Carboni, Inzaghi lo testerà nel ritiro estivo

Inzaghi potrebbe decidere di utilizzarlo come utile pedina per il turnover in vista di una stagione densa di impegni ma c’è da respingere l’eventuale offerta del Marsiglia, con De Zerbi che vorrebbe valorizzarlo grazie a un gioco offensivo.

Inter che, dal canto suo, ha necessità di cedere alcuni giocatori per avere maggiori introiti economici per finanziare le ultime operazioni in entrata dopo gli acquisti di Piotr Zielinski in mezzo al campo, di Taremi in attacco e di Josep Martinez come secondo portiere.