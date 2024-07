“La Rubentus…” | Clamoroso Calafiori: tweet contro la Juve, poi spoilera a tutti la sua vera fede calcistica

Un tweet condanna Calafiori, il centrale ha offeso la Juventus, la trattativa è ufficialmente saltata, il talento azzurro non approderà a Torino

Riccardo Calafiori era il principale obiettivo per la difesa della Juventus. Il 22enne è stato lanciato da Thiago Motta nell’ultima stagione che è coincisa con una storica qualificazione in Champions League per il Bologna che ha espresso un ottimo calcio e valorizzato tanti giovani talenti grazie alla maestria del tecnico che ha meritato l’approdo in un top club come quello bianconero.

Pareva certo che il difensore avrebbe seguito in questa nuova avventura l’allenatore che ha deciso di puntare sulla sua crescita ma così difficilmente sarà.

Il centrale è stato tra le poche note liete della spedizione azzurra in Germania agli Europei, terminati con la bruciante eliminazione agli ottavi di finale per mano della Svizzera, in cui Calafiori non è sceso in campo per somma di ammonizioni e conseguente squalifica.

Riccardo Calafiori è stato prima protagonista dell’ingenua autorete che ha decretato la sconfitta dell’Italia contro la Spagna e si è rifatto con un pregevole assist che ha regalato il passaggio del girone eliminatorio nell’ultimo match contro la Croazia di Modric.

Un tweet che fa male, Calafiori offende la Juventus, la reazione dei tifosi

Nelle ultime ore è emerso un tweet che Calafiori avrebbe pubblicato dieci anni fa, quando militava nelle giovanili della Roma, prima di una sfida tra i giallorossi e i bianconeri, in cui chiama gli avversari con l’appellativo ‘Rubentus’.

Un dispregiativo segno di un’età molto giovane e che sarà perdonato dai tifosi della Juventus, con il trasferimento a Torino che è però reso decisamente complicato dalla resistenza della proprietà Saputo del Bologna. La veridicità del tweet potrebbe essere confermata dalla foto profilo, presumibilmente immortalante il centrale del Bologna in età adolescenziale.

Forza Roma vince contro la rubentus — riccardo calafiori (@riccardocalafi1) January 4, 2014

Il Real Madrid è interessato a Calafiori ma servono 50 milioni per convincere il Bologna

Il costo del cartellino è aumentato fino a 50 milioni e sul giocatore si starebbe muovendo anche il Real Madrid, campione d’Europa, di Carlo Ancelotti, in cerca di un nuovo centrale dopo l’addio di Nacho.

Questo dovrebbe essere il mese decisivo per capire il futuro della stellina che sarà uno dei baluardi dell’Italia che verrà e che avvierà un nuovo ciclo a partire da settembre, per il momento con la conferma di Luciano Spalletti come commissario tecnico, decisione che potrebbe cambiare nel caso di dimissioni del presidente Gravina che sarà stabilita a novembre.