Milan, terremoto del 3 luglio: è cambiato ancora l’allenatore | C’è già il nome del sostituto

Polverone in casa Milan, l’allenatore è stato mandato via, nuovo cambio in vista, la scelta del sostituto ha convinto tutti

Dell’esonero di Pioli si parlava già da mesi e così è stato. Il tecnico emiliano ha lasciato i rossoneri dopo cinque anni dal bilancio più che positivo. A pagare dazio è stato l’emergenza infortuni che è sintomo anche di una preparazione atletica sbagliata, il non aver tenuto testa all’Inter in campionato e i sei derby consecutivi persi, oltre al flop in Europa League con una scottante eliminazione ai quarti per mano della Roma.

Non sarà facile per Fonseca colmare il gap con i cugini nerazzurri ma l’obiettivo della dirigenza è chiaro, così come la volontà di proporre un calcio offensivo e che punti a valorizzare i talenti del settore giovanile.

Un’età media decisamente bassa quella del Milan, frutto di scommesse spesso vinte prima da Maldini e Massara e poi da Monchada che ha ingaggiato ben dieci nuovi giocatori la scorsa estate, molti dei quali si sono imposti come titolari nell’undici iniziale.

Un progetto che guarda al lungo termine ma che spera di bruciare le tappe per confermarsi competitivi in Italia e in Europa, con un consolidamento da compiere dopo un decennio, lo scorso, di totale anonimato.

Cambio di panchina per il Milan, la dirigenza ha scelto uno dei migliori tecnici in circolazione

Milan che avrà a disposizione un importante bacino per far crescere i migliori prospetti delle giovanili come l’Under 23 che parteciperà al campionato di Lega Pro, con Daniele Bonera come allenatore e Francesco Camarda come terminale offensivo.

Questo dopo aver raggiunto la finale di Youth League, un traguardo importante per la Primavera che ha salutato Ignazio Abate e ha da poco annunciato come nuovo allenatore Federico Guidi, da oltre vent’anni tra i migliori mister in circolazione con i giovani.

Il curriculum importante del nuovo tecnico della Primavera del Milan

Guidi ha all’attivo una finale Scudetto con la Fiorentina, oltre all’esperienza come commissario tecnico dell’Italia Under 20 e 19. Dopo alcune parentesi in club di Lega Pro, dal Gubbio al Teramo, negli ultimi due anni ha allenato Primavera della Roma conquistando una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Il tecnico toscano si unisce ora alla Primavera del Milan, da questa stagione U20, con un contratto pluriennale e l’obiettivo di creare una sinergia totale con la prima squadra.