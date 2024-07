Giuntoli infilitrato nel ritiro della Nazionale: presa anche la punta | Colpo ‘sotto banco’ direttamente dalla Slovacchia

Nuovo innesto per l’attacco della Juventus, ha convinto Giuntoli con la Slovacchia, nelle prossime ore sono attese le visite mediche

Al via il calciomercato estivo e la Juventus si appresta ad essere grande protagonista dei prossimi due mesi di trattative, con l’intento di rinforzare l’attuale organico in vista del ritorno in Champions League e di un’annata che vedrà i bianconeri, guidati dal nuovo tecnico Thiago Motta, partecipare a ben cinque competizione con l’obiettivo di essere competitivo contro ogni avversario.

Non ha al momento rinnovato Adrien Rabiot che probabilmente lascerà a zero la Juventus, con la proposta di un biennale con opzione per il terzo che non ha ancora trovato una risposta e con il Milan che sarebbe interessato a farsi avanti per assicurarsi le prestazioni del francese.

A centrocampo la prima novità è costituita da Douglas Luiz, innesto di grande qualità che proviene dall’Aston Villa ed è attualmente impegnato con il Brasile nella Coppa America, un’operazione voluta per aumentare il tasso tecnico del reparto.

Si unirà per il ritiro tra dieci giorni anche Michele Di Gregorio, pronto per essere il nuovo portiere titolare dei bianconeri dopo due ottime stagioni disputate tra i pali del Monza e chiamato a confermarsi a Torino.

Novità in vista per il centrocampo della Juventus, firma quasi certa per il prospetto slovacco

Movimenti anche per quanto riguarda la Juventus Women che ha già messo nel mirino e quasi chiuso per due nuove giocatrici come Hanna Bennison e Alisha Lehmann e che nelle ultime ore sta definendo anche l’arrivo di una centrocampista di grande prospetto.

Si tratta, secondo quanto riferito da Soccerdonna, di Maria Mikolajova, classe ‘99 in forza al St. Polten in Austria, autrice di 18 reti nell’ultimo triennio, di nazionalità slovacca.

Dalla squadra femminile all’Under 23, una Juventus ambiziosa in ogni ambito

Un’attenzione a tutto tondo per Giuntoli che ha intenzione di investire anche nella squadra femminile e nel settore giovanile per aumentare il blasone della Juventus.

L’Under 23 è un’altra operazione fondamentale per il futuro del club e che ha già consentito di far crescere in fretta diversi talenti, aggregati poi alla prima squadra, alcuni utilizzati come pedine per le operazioni in entrata come è capitato proprio con Douglas Luiz, arrivato in Italia grazie alla cessione di due giocatori di proprietà dei bianconeri come il mediano Enzo Barrenechea e l’esterno Iling Junior.