Vince ancora Sarri | Ha firmato in Liga dopo i tre anni con la Lazio: Lotito si è levato un peso terribile

Maurizio Sarri lo aveva bocciato dopo solo un allenamento, adesso la Lazio festeggia, ha ufficialmente ceduto un esubero

La parentesi di Maurizio Sarri alla guida della Lazio è terminata nel peggiore dei modi, con le dimissioni improvvise del tecnico toscano la scorsa primavera, quando i biancocelesti erano reduci da una serie di risultati negativi che aveva messo a rischio la zona Europa League, poi confermata dalla gestione di Igor Tudor che ha preso le redini dello spogliatoio riportando punti e autostima.

Due stagioni e mezzo per lui alla guida della Lazio, con un secondo posto, miglior piazzamento della presidenza di Claudio Lotito. Dopo la scorsa estate e la cessione di un fenomeno come Milinkovic per Maurizio sono iniziati i problemi.

Il centrocampo è stato rivoluzionato con interpreti non funzionali al suo gioco e l’andamento è stato altalenante. In Champions League la Lazio è riuscita a superare il girone eliminatorio e a mettere in difficoltà il Bayern Monaco agli ottavi.

Ma è il campionato che ha visto una difficoltà di continuità, con un inizio molto complicato. Ciro Immobile non ha replicato i numeri degli scorsi anni ed è subentrata anche meno incisività realizzativa per i capitolini.

La Lazio si libera di un esubero, firma un contratto con il club spagnolo

Era stato uno degli acquisti dell’ultima Lazio di Igli Tare come direttore sportivo ma Luis Maximiano non aveva convinto sin da subito l’allenatore, relegandolo prima in panchina e poi mandandolo a giocare altrove.

Da pochi giorni il portiere non è più un tesserato della Lazio ma l’Almeria ha esercitato il diritto di riscatto e lo ha messo sotto contratto fino al 2029, con oltre 8 milioni di euro che entrano nelle casse dei biancocelesti. Un investimento che gli andalusi hanno voluto compiere nonostante la retrocessione.

I movimenti di mercato della nuova Lazio di Marco Baroni

La Lazio riparte da Marco Baroni, un altro allenatore toscano. Il direttore sportivo Fabiani sta cambiando faccia alla trequarti che ha perso tre giocatori che hanno dato molto per la maglia come Pedro, Luis Alberto e Felipe Anderson.

I primi rinforzi sono Tchaouna, ingaggiato dalla Salernitana, e Noslin che Baroni ha allenato con ottimi risultati a Verona nel girone di ritorno. Due colpi da circa 20 milioni complessivi per aumentare la pericolosità offensiva dell’organico ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare un altro centrocampista di qualità.