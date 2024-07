Pioli lo voleva a costo di dimettersi | Ora arriva finalmente in Serie A: la vecchia gloria ha detto SI

Era un obiettivo di mercato del Milan di Pioli, adesso sbarca in Italia ma firma per una neopromossa, ecco di chi si tratta

Cinque anni di Stefano Pioli al Milan con l’apice raggiunto nello Scudetto nel campionato 2021-22 al termine di un avvincente testa a testa con i cugini dell’Inter. Una cavalcata iniziata l’anno precedente con una continuità di risultati che aveva consentito ai rossoneri di tornare in Champions dopo alcune annate complicate e di anonimato.

Risultati che sono stati il frutto di investimenti azzeccati sul mercato, con molti giovani talenti che sono approdati in Lombardia e che sono riusciti a mettersi in luce, prima con Maldini e Massara e poi con Monchada la scorsa estate.

Ma il merito del mister emiliano è stato quello di schierare correttamente in campo l’organico a disposizione, valorizzando diversi innesti e contando su un reparto offensivo di grande qualità, agevolato da un’impostazione tattica prontata all’attacco.

Adesso il Milan riparte da Paulo Fonseca che avrà il compito di dare continuità al precedente ciclo, cercando di colmare il gap con l’Inter che ha vinto con largo anticipo l’ultimo campionato e gli ultimi sei derby della Madonnina.

Dal Tottenham al Parma, il pupillo di Pioli può arrivare finalmente in Italia

Era un profilo molto gradito a Pioli ma il trasferimento al Milan è sfumato. Stiamo parlando di Japhet Tanganga, centrale difensivo di proprietà del Tottenham che a gennaio si è trasferito in prestito al Milwall in Championship, la Serie B inglese.

Il giocatore è nel mirino del Parma, neopromosso e guidato dal confermato Fabio Pecchia. Il club crociato è alla ricerca di rinforzi per consolidare la categoria e pensa al centrale che è ufficialmente svincolato, con il Milwall che lo rivorrebbe in rosa ma che non ha ancora ricevuto una risposta, segnale evidente della volontà di Tanganga di provare a fare un ulteriore salto di carriera.

Il ritorno in A del Parma e l’ambizione della società

E a offrire quest’occasione è proprio il Parma che giocherà in A e che potrebbe rinforzarsi con Tanganga. Gli emiliani hanno dominato la B e hanno alcuni giovani di grande prospettiva come il centrocampista Bernabé, accostato anche alla Juventus.

Una squadra storica quella parmense che i tifosi si augurano possa tornare a grandi livelli e in Europa come è successo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dell’attuale secolo.