I tifosi non lo vogliono? Per Baroni sarà al centro del progetto | Lotito spiazza tutti: sarà lui il faro della Lazio

Lotito spiazza tutti e mette a segno un’operazione non molto gradita ai tifosi della Lazio. Il giocatore sarà il faro del gruppo di Baroni.

Terminata in sesta posizione con 61 punti, a meno sette dalla zona Champions League, la stagione 2023-2024, la Lazio del presidente, Claudio Lotito, è pronta a ritrovarsi a Formello nei prossimi giorni per dare il via ufficiale all’annata 2024-2025.

Un’annata, quella che per la nostra Serie A scatterà il prossimo 17 agosto, per la quale i biancolesti inizieranno a prepararsi nel ritiro di Auronzo di Cadore in programma dall’11 al 22 luglio prossimi. Undici giorni di preparazione in cui i capitolini lavoreranno duramente agli ordini del neo tecnico, Marco Baroni, giunto in terra capitolina dopo l’ottimo campionato condotto sulla panchina dell’Hellas Verona.

Una squadra, quella scaligera, che, data già per retrocessa dopo le tante cessioni concretizzatesi nel corso della sessione invernale di trattative, ha invece saputo rispondere caparbiamente alle difficoltà raggiungendo una tranquilla salvezza anche, e forse soprattutto, grazie al lavoro di Baroni.

Un tecnico, il classe ’63 nato a Firenze, il quale, per la prima volta nella sua carriera da allenatore, sarà chiamato non più a lottare per la salvezza o per la promozione in una serie superiore, bensì per le zone europee della classifica e, perché no, per la vittoria di trofei come Coppa Italia ed Europa League.

Baroni, per la prima volta alla guida della prima squadra di un top club di Serie A

Legatosi sempre, nel corso della sua carriera da allenatore, a società i cui obiettivi erano la salvezza o la promozione nella serie superiore, Marco Baroni è pronto a dedicarsi con impegno, dedizione e spirito di sacrificio alla sua prima esperienza alla guida di un top club del nostro calcio.

Un top club, la Lazio del presidente, Claudio Lotito, che, ammaliato dal lavoro del tecnico toscano, capace di centrare due salvezze consecutive negli ultimi due anni alla guida di Lecce ed Hellas Verona, ha deciso di affidargli la guida della sua squadra alla quale spetteranno gli ardui ma non impossibili compiti di tornare subito in Champions League e arrivare fino in fondo in Coppa Italia ed Europa League.

Lazio, più della metà dei tifosi non vuole Immobile, ma per Baroni è intoccabile

Giungente da una stagione fatta più di ombre che di luci, in cui è riuscito a mettere a referto a malapena undici gol e un assist in 43 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League, Ciro Immobile è pronto a disputare la sua nona stagione consecutiva con la maglia della Lazio. Una squadra, quella biancoceleste della capitale, della quale il classe ’90 di Torre Annunziata è il miglior marcatore di tutti i tempi con 207 gol realizzati in 340 partite disputate complessivamente.

Un risultato, difficilmente raggiungibile, questo, che però sembra non bastare più al 56 per cento dei sostenitori capitolini i quali, stando a un sondaggio condotto dal sito alfredopedulla.com, non vorrebbe più avere in squadra il numero 17 che, legato alla Lazio da un contratto che scadrà il 30 giugno 2026, dovrebbe invece essere messo al centro dei piani tecnico-tattici di Marco Baroni.