Il nuovo Messi ha un nome, un cognome e una squadra: Ibrahimovic è al settimo cielo | Si pensa a dargli la 10

Il Milan si è assicurato le prestazioni di un ventenne di grande prospettiva, in patria lo considerano il degno erede di Lionel Messi

Con Paulo Fonseca sarà un Milan che proverà a dominare il gioco. Parola di Zlatan Ibrahimovic che ha speso parole di stima per il nuovo tecnico dei rossoneri, profilo ritenuto ideale dalla dirigenza per il post Pioli. Il portoghese torna in Italia dopo due annate alla guida della Roma e lo fa per cercare di vincere il campionato dopo che il Diavolo ha chiuso l’ultima A al secondo posto in classifica.

Ancora nessun colpo ufficializzato da Monchada, tanti i nomi accostati, soprattutto in attacco dove tiene banco il problema di trovare un sostituto di Giroud, una punta che sappia garantire la doppia cifra e fare anche il lavoro sporco.

Ma è un Milan che dovrà migliorare in tutti i reparti. Non ha lasciato indifferente il numero eccessivo di reti subite in una difesa che ha anche dovuto fronteggiare un’emergenza infortuni che è assolutamente da evitare per poter trovare una continuità maggiore di risultati.

Le casse del club sono in salute e gli investimenti non mancheranno, anche se i tifosi sono piuttosto critici verso le recenti decisioni dei vertici rossoneri e lo hanno manifestato con alcune singolari proteste al termine della stagione.

Dopo una buona annata in Liga torna in Italia il giovane di proprietà del Milan

Anche per placare gli animi, adesso assopiti in attesa di importanti novità, è tornato a Milanello un prospetto di indiscussa qualità come Luka Romero. Il classe 2004 ha terminato la sua avventura in prestito all’Almeria, conclusa con la retrocessione ma con un buon minutaggio.

A ufficializzare il tutto direttamente la squadra spagnola che saluta anche la Liga. Fonseca dovrebbe testarlo nel ritiro per valutare se confermarlo o decidere se mandarlo nuovamente in prestito. Le potenzialità sono enormi tanto che alcuni lo accostano a Messi ma sono ancora da dimostrare appieno.

Romero è l’uomo perfetto per una squadra che schiera trequartisti

Milan che è privo di un trequartista puro come Romero e l’idea è quella di riproporre il tridente d’attacco con Pulisic e Leao sugli esterni, scelta che priverebbe a Luka di poter giocare nella sua posizione ideale.

Vari accorgimenti tattici sono però previsti e da valutare nelle amichevoli che anticiperanno l’inizio di campionato a fine agosto.