Non permetterò che ammuffisca da voi | L’agente del brasiliano snobba la Juventus: ce ne andiamo in Spagna

La Juventus rinuncia al brasiliano. L’agente del giocatore non si fida della Vecchia Signora: meglio la Liga dove la titolarità è assicurata.

Con la delusione per l’eliminazione dell’Italia da Euro 2024 ancora da smaltire, è tempo per tifosi e appassionati di calcio italiani di porre l’attenzione alla sessione estiva di calciomercato che, iniziata ufficialmente nelle scorse ore, sarà attiva fino al prossimo 30 agosto.

Una sessione di trattative, avviata in realtà da diverse settimane, in cui anche le 20 squadre della nostra Serie A lavoreranno meticolosamente per rinforzare le rispettive rose in vista della stagione 2024-2025, la cui data di partenza è stata fissata a sabato 17 agosto.

Tra le società più attive al momento, sicuramente la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, la quale, dopo aver ufficializzato l’arrivo del brasiliano Douglas Luiz dall’Aston Villa, continua a muoversi per regalare al neo tecnico, Thiago Motta, anche il francese Khephren Thuram e l’olandese Teun Koopmeiners.

Due trattative, quelle per i centrocampisti attualmente ancora legati rispettivamente a Nizza e Atalanta, che la Vecchia Signora conta di chiudere quanto prima così da mettere subito a disposizione del suo nuovo allenatore quei validi elementi tanto desiderati, il cui arrivo getterà, almeno sulla carta, le basi per il ritorno ai vertici del calcio italiano del club bianconero.

Arthur Melo torna alla Juventus dopo un’ottima stagione alla Fiorentina

Rientrato ufficialmente alla Juventus dopo il prestito della scorsa stagione alla Fiorentina, Arthur Melo attende ora con ansia di conoscere quale sarà il suo futuro. Non rientrante nei piani di Thiago Motta, il centrocampista brasiliano spera infatti di ricevere il prima possibile la chiamata di un nuovo club nel quale confermarsi dopo l’ottima stagione disputata a Firenze.

Una stagione, quella 2023-2024, in cui il classe ’96 ex Gremio e Barcellona, ha ritrovato quella continuità di rendimento mai trovata con la maglia bianconera addosso. Una continuità di rendimento, fatta di 48 presenze, due gol e quattro assist complessivi tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Conference League, che rappresenta ad oggi un ottimo biglietto da visita per convincere qualche società a puntare su di lui.

Juventus, Arthur Melo verso la Spagna: il brasiliano piace alla Real Sociedad

Tornato, come detto, alla Juventus dopo il prestito alla Fiorentina della stagione 2023-2024, Arthur Melo si prepara a salutare nuovamente il club bianconero nel quale, salvo ripensamenti delle prossime settimane, non dovrebbe rientrare nei piani del nuovo allenatore, Thiago Motta.

Un nuovo addio, quello del brasiliano alla Vecchia Signora, che, stando a quanto riportato dagli spagnoli di elgoldigtal.com, potrebbe concretizzarsi molto presto in favore della Real Sociedad di Imanol Alguacil che, pronta a salutare Mikel Merino, vorrebbe riempire quanto prima il buco nella propria mediana con l’acquisto del centrocampista classe ’96. Al momento non si conoscono ancora tutti i dettagli dell’affare, ma nelle prossime ore dovremmo certamente saperne di più.