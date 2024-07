Inzaghi blocca la cessione: è andato a convincerlo a casa | “Sei più importante di Lautaro Martinez”

Inzaghi ha convinto il giocatore dell’Inter a restare, sarà lui il titolare sugli esterni la prossima stagione, la promessa del tecnico nerazzurro

Simone Inzaghi è stato confermato come allenatore dell’Inter dopo aver vinto il primo Scudetto della sua carriera con un mese di anticipo e dominando il campionato sin dalla prima giornata. Un rendimento costante che ha avvicinato il club al record di punti assoluto in Serie A e che testimonia anche un grande lavoro di tutto lo staff nella preparazione atletica.

Pochi gli infortuni che hanno intaccato la rosa, fatto che ha consentito al mister di schierare spesso l’undici titolare, con un consolidato centrocampo a cinque con due esterni che spingono ma arretrano anche in copertura del trio di centrali davanti a Sommer.

Inzaghi che ha preferito schierare dal primo minuto terzini come Darmian e Dimarco, in grado di dare maggiori garanzie di sostegno difensivo a uno dei reparti arretrati meno battuti d’Europa.

Una promozione meritata per i due azzurri che hanno dato dimostrazione di saper reggere il compito con intelligenza tattica e che sono reduci dalla migliore stagione della loro rispettiva carriera.

Dumfries adesso può restare in nerazzurro, le ultime sul possibile rinnovo dell’olandese

Con il loro exploit ha trovato sempre meno spazio Denzel Dumfries, attualmente impegnato con la propria Nazionale, l’Olanda, agli Europei dove agli ottavi affronterà la temibile Romania in un lato di tabellone, quello che apparteneva anche all’Italia, che lascia vive le speranze di poter andare lontano nel torneo.

Il destino dell’esterno è ancora incerto. La cessione sembra non essere così scontata dato che Inzaghi si sarebbe convinto a dare una seconda chance al giocatore che medita così l’eventuale permanenza ad Appiano Gentile.

Dumfries resta il papabile sacrificato per finanziare il mercato dell’Inter

Dopo gli Europei il rinnovo potrebbe essere realtà, gli agenti chiedevano un adeguamento dell’ingaggio che per ora non è stato concesso, con una richiesta di cinque milioni e mezzo che è più del doppio di quanto percepisce attualmente Dumfries in nerazzurro.

Molto dipenderà dalla volontà del giocatore di accontentarsi, respingendo le eventuali proposte provenienti dalla Premier League, con il Manchester United che sarebbe molto interessato e disposto ad offrire fino a 30 milioni, una cifra che sarebbe appetibile per Marotta in vista di potenziali altre operazioni in entrata dopo Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez.