Clamoroso: il ‘gemello di Kvara’ firma in Serie A | Ma non al Napoli: scelti i soldi dei rivali di sempre

Sarà un derby tutto georgiano nella prossima stagione di Serie A: in nazionale sono amici, ma quando si troveranno contro sarà guerra

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli è al centro di voci sempre più insistenti: il georgiano dovrebbe essere in procinto di rinnovare il suo contratto.

Nonostante la chiara volontà del club di trattenere il giocatore, ribadita anche da esperti come Gianluca Di Marzio di Sky Sport, le parti non hanno ancora trovato un accordo definitivo dopo diversi giorni di negoziati.

Il Napoli cerca di assicurarsi la permanenza dell’attaccante, a cui il club ha ribadito di essere un pilastro della squadra. Per ora la questione del rinnovo contrattuale rimane irrisolta. Rimane da capire quale sarà il suo destino.

Non c’è ancora una soluzione definitiva, ma le parti stanno lavorando per determinare se il calciatore resterà a lungo nel club partenopeo.

Gli ultimi aggiornamenti

Secondo fonti vicine alla trattativa, l’agente di Kvara si è incontrato con dirigenti a Milano per discutere del futuro del calciatore. Il Napoli ha chiarito e ribadito l’importanza di Kvara per il progetto tecnico, sotto la guida di Antonio Conte.

Resta da vedere se le parti troveranno un accordo per il rinnovo contrattuale o se il giocatore deciderà di proseguire senza un nuovo contratto.

Tutti gli occhi sul georgiano

Il georgiano Zuriko Davitashvili è corteggiato da diversi club di Serie A. Le avances arrivano dalle neopromosse Como e Venezia, che insieme al Genoa hanno manifestato un forte interesse nel giocatore, recentemente acquistato a titolo definitivo dal Bordeaux per oltre un milione di euro.

Con 67 presenze e 13 gol nelle serie minori francesi, Davitashvili si prepara a valutare le sue opzioni in Italia, con l’entourage pronto a viaggiare nel paese per iniziare le trattative. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il suo trasferimento