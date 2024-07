Tomori? Lo sostituiamo con un ORCO | Ibra mette alla porta l’inglese: il sostituto da Euro 2024

Ibrahimovic categorico su Tomori. Il Milan non trattiene nessuno, se l’inglese vuole andare via è libero di farlo: c’è già il sostituto.

Giunto secondo con 75 punti alle spalle dei cugini dell’Inter, campioni d’Italia dopo un campionato dominato in lungo e in largo, il Milan del neo tecnico, Paulo Fonseca, inizia a mettere sempre più nel mirino l’imminente stagione 2024-2025 che scatterà ufficialmente il prossimo 17 agosto.

Una stagione, che per il Diavolo inizierà con la sfida interna contro il Torino di Paolo Vanoli, in cui Leao e compagni saranno chiamati a fare decisamente meglio di quanto fatto nell’annata 2023-2024, conclusa con zero trofei conquistati e l’eliminazione alla fase a gironi di Champions League.

Manifestazione, quest’ultima, in cui i meneghini hanno deluso completamente le aspettative arrivando terzi in un girone, comprendente Paris Saint Germain, Borussia Dortmund e Newcastle, certamente non insormontabile per le qualità di una squadra che, com’è noto, non è poi riuscita ad andare oltre i quarti di finale di Europa League, venendo eliminata dalla Roma di Daniele De Rossi.

Quarti di finale che, spostandoci sulle competizioni nazionali, sono stati quindi il limite oltre il quale anche in Coppa Italia il Milan non è riuscito ad andare, venendo fermato in casa dalla cinica Atalanta di Gian Piero Gasperini, vittoriosa, lo scorso 10 gennaio, col punteggio di 1-2 sul terreno di San Siro grazie a una doppietta di Koopmeiners.

Milan, Fonseca chiede rinforzi: società al lavoro per puntellare difesa e attacco

Legatosi ufficialmente al Milan lo scorso lo 13 giugno, Paulo Fonseca, che dovrebbe restare a Milano per i prossimi tre anni, ha chiesto alla società del patron, Gerry Cardinale, rinforzi soprattutto in difesa e attacco, rimasti rispettivamente orfani di Kjaer e Giroud.

Due elementi, il danese e il francese, che, non confermati in squadra per ragioni puramente anagrafiche, dovrebbero presto essere sostituiti da nuovi arrivi per i quali Ibrahimovic, Moncada e Furlani sono al lavoro ormai da diverse settimane.

Milan, occhi su Pavlovic del Salisburgo: il serbo come vice o sostituto di Tomori

Impegnato fino a poche settimane fa a Euro 2024 con la sua Serbia, arrivata ultima nel gruppo C comprendente Inghilterra, Danimarca e Slovenia, Strahinja Pavlovic è il nome che il Milan avrebbe collocato in cima alla propria lista dei desideri per rinforzare il pacchetto difensivo di Paulo Fonseca. Un difensore, attualmente legato fino al 2027 agli austriaci del Salisburgo, il quale, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe ben felice di sbarcare in Serie A per indossare la gloriosa maglia rossonera.

Una maglia, quella del Diavolo, che, al contrario potrebbe invece svestire Fikayo Tomori che, sebbene considerato titolare inamovibile, è comunque reputato cedibile dalla società, la quale ha già fatto capire di non volersi precludere alcuna possibilità di far cassa mediante la cessione di alcuni pezzi da 90 della sua rosa. Cosa accadrà quindi nelle prossime settimane non ci è ancora dato saperlo, possiamo solo aspettare per saperne di più