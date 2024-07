Vieni in Italia: qui ti strapagano per divertirti | Osimhen consiglia il connazionale, ma De Laurentiis è su tutte le furie

Victor Osimhen ha consigliato al connazionale di trasferirsi in Italia, De Laurentiis non gradisce il suo comportamento

Il destino di Victor Osimhen è ancora molto incerto. Il bomber doveva essere il grande sacrificato in casa Napoli per finanziare una campagna acquisti di grande livello per tornare ai vertici in Italia. Molto dipenderà dalle offerte che riceverà il patron Aurelio De Laurentiis che al momento non sono arrivate, con una clausola superiore ai 100 milioni che diminuisce le possibili pretendenti.

L’annata del nigeriano è stata nettamente sotto le aspettative rispetto alla stagione precedente in cui ha vinto la classifica capocannoniere ed è stato grande protagonista nello storico Scudetto dei partenopei.

Antonio Conte ha garantito la permanenza di capitan Giovanni Di Lorenzo e del fantasista georgiano Kvara il giorno della conferenza stampa di presentazione mentre non si è espresso sul futuro del terminale offensivo dei campani.

Per il mister pugliese contano le motivazioni e se Osimhen si metterà a sua disposizione, con l’obiettivo di migliorarsi e tornare al top potrebbe essere come un nuovo acquisto, con il suo talento che non è mai stato messo in discussione.

Un nuovo nigeriano in Serie A, Osimhen è stato decisivo nel convincerlo

Intanto De Laurentiis non avrebbe gradito il colloquio che Osimhen ha avuto con il connazionale Dele-Bashiru, a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Lazio, suggerendo lui di trasferirsi in Italia.

La trattativa con il centrocampista è in fase di definizione, mancano gli ultimi passaggi relativi all’ingaggio, la firma e le visite mediche potrebbero avvenire già durante questa settimana, un innesto fortemente voluto da Claudio Lotito e dal direttore sportivo Fabiani, con i tifosi che confidano in una campagna acquisti di livello.

Una Lazio ambiziosa cerca forze fresche in mezzo al campo e sulla trequarti

Lazio che riparte da Marco Baroni e da un mercato che farà cambiare volto alla mediana e alla trequarti, date le cessioni di Pedro, Felipe Anderson e Luis Alberto. Oltre al confermato Mattia Zaccagni, tra le poche note liete del disastroso Europeo della Nazionale italiana, potrebbero arrivare Samardzic e Greenwood ad aiutare Immobile e Castellanos sotto porta.

Dopo la qualificazione alla prossima Europa League, l’obiettivo dei biancocelesti è quello di provare a tornare in Champions, migliorando il rendimento tra alti e bassi che ha contraddistinto prima la gestione Sarri e poi quella targata Igor Tudor.