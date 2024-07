Roma, comunicato straziante: la famiglia Mancini è distrutta dal dolore | Purtroppo non ce l’ha fatta

Il comunicato ufficiale della Roma non lascia spazio ad interpretazioni: il lutto è il peggiore che si potesse annunciare.

La Roma è in questi ultimi giorni impegnatissima sul mercato estivo, con l’obiettivo di rafforzare il suo attacco. Il club capitolino sta seguendo da vicino Rodrigo Riquelme dell’Atletico Madrid, considerato un acquisto ideale per adattarsi al gioco di mister De Rossi.

Le trattative per Riquelme sono in fase avanzata, con l’Atletico che chiede 30 milioni di euro. La Roma ha presentato un’offerta iniziale di 20 milioni, ma sembra pronta a rilanciare, offrendo al giocatore un contratto quadriennale da 1,5 milioni di euro annui più bonus.

Parallelamente, il club sogna l’arrivo di Federico Chiesa dalla Juventus. L’esterno è considerato il vero colpo di mercato e sebbene non ci sia ancora una trattativa ufficiale, il club sta lavorando dietro le quinte per un possibile accordo.

Il presidente Friedkin e il direttore sportivo sono determinati a costruire una squadra competitiva in vista della prossima fittissima stagione. Le prossime settimane saranno cruciali per chiudere queste operazioni.

Il comunicato su Ghisolfi

Sul sito ufficiale pochi giorni fa è comparso l’arrivo di Ghisolfi, a sei mesi dall’addio di Thiago Pinto: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Florent Ghisolfi entrerà a far parte del Club con il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica. Ex calciatore professionista, Ghisolfi ha iniziato la carriera di allenatore lavorando in diversi club francesi per poi affermarsi come dirigente”.

Poco fa, è comparsa una nuova nota ufficiale, purtroppo riferita ad un evento tutt’altro che positivo.

L’#ASRoma si unisce al dolore della famiglia del nostro collaboratore tecnico Emanuele Mancini per la scomparsa della cara mamma. Un abbraccio forte, Emanuele! pic.twitter.com/L98IuE8iXc — AS Roma (@OfficialASRoma) July 1, 2024

Il messaggio di cordoglio: lutto in casa Mancini

Tra comunicati relativi ai nuovi profili entrati in società e a quelli che, a breve, tratteranno l’ufficialità dei colpi di calciomercato estivi, oggi è comparsa una nota ufficiale sui profili social del club giallorosso. Il messaggio è tutt’altro che positivo, ma è anzi straziante.

“L’AS Roma si unisce al dolore della famiglia del nostro collaboratore tecnico Emanuele Mancini per la scomparsa della cara mamma. Un abbraccio forte, Emanuele!”, questo recita il comunicato. Un messaggio di vera vicinanza e cordoglio al dipendente del club che ha perso una persona cara.