Via immediatamente dalla mia vista | UFFICIALE, Lotito lo spedisce in esilio: costretto a firmare in Serie C

Il Presidente della Lazio ha concluso un’operazione in uscita, con un giocatore che va via a titolo definitivo.

Sarà un’estate importante quella che si vivrà in casa Lazio. Un’estate quasi di rivoluzione, con una squadra che ha dovuto cambiare la guida tecnica soltanto poche settimane fa e che dovrà sostituire alcuni elementi cardine che negli ultimi anni sono stati punti di riferimento fondamentali all’interno dello spogliatoio.

Dopo la cessione avvenuta poco meno di un anno fa di Sergej Mlinkovic Savic, al termine della stagione appena conclusa, la Lazio ha dovuto salutare anche Felipe Anderson, che ha detto addio alla scadenza naturale del suo contratto ed è tornato in Patria, in Brasile, e Luiz Alberto che ha puntato i piedi ed ha preteso la cessione.

Restano pochissimi senatori all’interno della rosa che potranno e dovranno cementare lo spogliatoio. Tra tutti Capitan Ciro Immobile che bisognerà capire quanto potrà essere centrale all’interno del nuovo progetto targato Marco Baroni e Adam Marusic che si appresta a vivere la sua ultima stagione con la maglia biancoceleste.

Da capire anche il futuro di Lazzari e Pedro, che sembravano ad un passo dall’addio qualora in panchina fosse rimasto Igor Tudor, e di Alessio Romagnoli che dovrebbe comunque essere il punto di riferimento per quanto riguarda la nuova difesa a quattro che sarà schierata dall’ex allenatore di Lecce e Verona.

Lazio, da capire le gerarchie per la porta

Situazione da capire e stabilire anche quella che riguarda la porta. Ivan Provedel ha vissuta una stagione piena di alti e bassi, ma soprattutto gravata da un infortunio che gli ha fatto perdere quasi completamente la parte finale di campionato e Coppa Italia. Al suo posto è stato chiamato in causa Mandas che ben si è comportato ed ora reclama spazio.

Marco Baroni dovrà fare chiarezza fin dal primo giorno di ritiro e scegliere quello che dovrà essere poi il titolare durante tutto l’arco della stagione. Probabile che, quello su cui non ricadrà la scelta, possa partire per cercare più spazio altrove. Come terzo portiere, invece, potrebbe esserci spazio per un giovane che salirà dalla Primavera.

Mercato, Adamonis passa a titolo definitivo al Catania

Non farà parte della rosa della Lazio nemmeno nella prossima stagione, invece, Marius Adamonis che è stato ceduto a titolo definitivo al Catania in Serie C. Ad annunciare l’operazione è stato lo stesso club siculo che si è assicurato un ottimo colpo per la categoria, viste anche le sue ultime esperienze nella terza serie nazionale, tra Catanzaro, Casertana, Sicula Leonzio e Perugia.

Squadre di cui Adamonis ha difeso i pali nelle ultime stagioni sempre arrivando in prestito dalla Lazio. Prima ancora, invece, il portiere della Nazionale lituana, aveva vissuta l’esperienza di due stagioni in Serie B con la Salernitana, contribuendo anche alla promozione dei campani in Serie A nel 2021.