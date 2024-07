Vado dove si gioca a calcio | Giuntoli lo insegue da 4 anni, ma lui ha sempre rifiutato: scelta un’altra big

Il Football Director bianconero non si aspettava di essere snobbato così: la Vecchia Signora non attira più come una volta i giovani talenti

Per comprare c’è bisogno di cedere. La Juve pensa al mercato in uscita e nella listata dei papabili in partenza si è inserito quello di Federico Gatti. Il crescente interesse del Newcastle potrebbe infatti mettere in discussione la permanenza del calciatore in bianconero.

Il Newcastle non ha ancora avanzato una proposta concreta per Gatti, ma ha intensificato i contatti. La dirigenza del club inglese ha già dato il via libera per procedere con un’offerta ufficiale, che potrebbe arrivare presto.

Il valore dell’offerta, che si aggirerebbe tra i 25 e i 30 milioni di euro, comprensivi di bonus, potrebbe spingere la Juve a considerare seriamente la cessione del difensore.

Giuntoli è consapevole delle risorse economiche delle squadre della Premier League e sa che la cifra potrebbe anche superare i 30 milioni di euro.

La questione Calafiori

Nel frattempo, il club sta già pensando alle alternative per sostituire Gatti in caso di cessione. In cima alla lista dei candidati c’è Riccardo Calafiori, giovane difensore del Bologna.

Il Bologna non sembrerebbe disposto a cedere facilmente il giocatore, specialmente dopo le sue ottime prestazioni all’Europeo, che hanno attirato l’attenzione di diversi club stranieri. La trattativa potrebbe quindi richiedere molto tempo. Intanto c’è un’altra operazione di mercato che lega indirettamente bianconeri e rossoblu.

Giuntoli anticipato

Il Bologna ha ufficializzato l’acquisto di Emil Holm, esterno svedese ex Spezia e Atalanta. Dopo settimane di indiscrezioni, il giocatore è arrivato in città per completare le visite mediche e firmare il contratto. Il club felsineo ha anticipato la concorrenza di top club come l’Inter, investendo circa 7 milioni di euro per assicurarsi il primo rinforzo della stagione.

Il trasferimento dovrebbe essere confermato con un comunicato ufficiale nelle prossime ore. Il 23enne era un vecchio pallino di Giuntoli, che lo corteggiava da tempo per cercare di portarlo alla Juventus. Niente da fare, Holm giocherà la prossima storica stagione coi rossoblu.