30 milioni per Gudmundsson? Ne spendo 20 in più per il top del momento | Ausilio non bada a spese: preso subito

L’Inter non bada a spese: messi sul piatto più di 50 milioni di euro per prendere il top del momento. Accantonato Gudmundsson.

Campione d’Italia in carica e detentrice della Supercoppa Italiana vinta in Arabia Saudita lo scorso gennaio, l’Inter del neo presidente, Beppe Marotta, continua a lavorare costantemente per pianificare nei minimi dettagli l’imminente stagione 2024-2025 che scatterà ufficialmente il prossimo 17 agosto.

Una stagione, che avrà ovviamente inizio col consueto ritito pre-campionato in avvio nelle prossime settimane, in cui i nerazzurri saranno chiamati innanzitutto a confermarsi sul tetto d’Italia per la seconda volta consecutiva dopo lo straordinario percorso della scorsa annata.

Una conferma, quella dello scudetto cucito sul petto, al quale il Biscione proverà chiaramente ad accostare i successi in Coppa Italia e Supercoppa Italiana con forte sguardo alle due manifestazioni internazionali che lo vedranno protagonista nella prossima stagione.

Due manifestazioni internazionali, la Champions League e il nuovo Mondiale per club, nelle quali, pur non partendo favoriti, i meneghini di Simone Inzaghi tenteranno certamente di dire la loro al cospetto delle migliori squadre d’Europa e del Mondo.

Inter, Ausilio al lavoro per rinforzare l’attacco, ma prima la cessione di Arnautovic

In attesa di ritrovarsi sul campo nelle prossime settimane, l’Inter del direttore sportivo, Piero Ausilio continua a muoversi in sede di calciomercato alla ricerca, in primis, di validi attaccanti che rendando ancora più forte il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi.

Un reparto, quello in cui gli intoccabili sono certamente Lautaro Martinez, Marcus Thuram e il nuovo arrivato, Mehdi Taremi, nel quale potrebbe presto essere inserito il nome di un quarto elemento che, vicinissimo ai nerazzurri ormai da settimane, dovrebbe prendere il posto del partente Marko Arnautovic, pronto a essere ceduto altrove nei prossimi giorni.

Inter, Nico Williams è solo una suggestione: l’obiettivo principale rimane Gudmundsson

Fiore all’occhiello dell’Athletic Bilbao e della Spagna con la quale è impegnato a Euro 2024, Nico Williams è stato clamorosamente accostato all’Inter nelle scorse ore. Un accostamento, in realtà inesistente, espresso semplicemente come consiglio alla società nerazzurra da parte del giornalista di Sportmediaset, Marco Barzaghi durante una diretta sul proprio canale YouTube.

Un consiglio, quello del noto giornalista, che difficilmente potrà però trasformarsi in realtà dal momento che la Beneamata, ora come ora, non sembra avere alcuna intenzione di pagare la clausola da 55 milioni di euro inserita nel contratto che lega Nico Williams all’Athletic Bilbao. L’attenzione, pertanto, dovrebbe essere indirizzata, com’è noto, su Albert Gudmundsson del Genoa che, valutato intorno ai 30 milioni di euro, dovrebbe trasferirsi a breve all’ombra nerazzurra della Madonnina.