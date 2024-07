Milan, ecco il nuovo 9: non sarà Lukaku o Zirkzee | Operazione UFFICIALE e già depositata in Lega

Spunta un nuovo nome per l’attacco del Milan, l’operazione è già avviata, previsto un incontro a breve con gli agenti del bomber

Una delle telenovele di questo inizio di calciomercato estivo 2024 riguarda la maglia numero 9 del Milan. I rossoneri devono rimpiazzare Olivier Giroud con una punta che garantisca la doppia cifra e confermi almeno l’ottimo rendimento del francese che concluderà la carriera in America. Tanti sono i nomi che sono stati accostati al Diavolo.

La pista che porta a Joshua Zirkzee si sta raffreddando perché il club non vuole pagare i 15 milioni di commissioni da sommare ai 40 di clausola rescissoria per assicurarsi il cartellino del talento olandese.

Le caratteristiche tecniche e fisiche, inoltre, sono diverse rispetto a quelle di Giroud e l’identikit è quello di un centravanti d’area di rigore, che faccia a sportellate con i difensori avversari e che sia letale sotto porta.

Un’alternativa è quella di Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo il prestito alla Roma ma i Blues vogliono cederlo a titolo definitivo e chiedono 30 milioni, con il Napoli come possibile concorrente. Piace anche Tammy Abraham che i giallorossi valutano non meno di 25 ma le cui condizioni fisiche rendono titubanti i vertici dirigenziali del Milan.

Dovbyk è vicino a firmare per il Milan, Abel Ruiz ufficiale al Girona

Nelle ultime ore stanno aumentando le quote che portano ad Artem Dovbyk, bomber del Girona e grande protagonista della storica qualificazione degli spagnoli in Champions League. Il club di Liga ha ingaggiato Abel Ruiz, arrivato per 9 milioni dal Braga, e sta pensando di cedere il proprio terminale offensivo.

Quella dell’ucraino sarebbe una scommessa ma i numeri sono dalla sua parte, oltre al costo del cartellino che è inferiore ai 20 milioni per un’operazione alla portata delle casse dei rossoneri.

Guirassy è un obiettivo sfumato, resta viva l’ipotesi Jonathan David

Altri due nomi sono quelli di Jonathan David che Paulo Fonseca ha allenato la scorsa stagione al Lille, valutato 40 milioni di euro, mentre il guineano Guirassy è a un passo dal diventare il nuovo attaccante del Borussia Dortmund, restando così in Bundesliga dopo aver siglato ben 28 reti con lo Stoccarda.

I tifosi attendono un acquisto di alto livello per poter competere con i cugini dell’Inter e lottare con più forza e costanza per lo Scudetto, che comporterebbe anche la conquista della seconda stella.