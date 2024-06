Inventò il coro ‘Pioli is on fire’ | Oggi Ibra ha deciso: addio anche a lui, farà la fine dell’ex tecnico del Milan

Dopo l’addio all’ormai ex allenatore, i dirigenti rossoneri stanno valutando anche delle cessioni importanti per fare spazio ai nuovi arrivi.

In casa Milan c’è aria di grandi cambiamenti che seguiranno quello più importante che ha riguardato la guida tecnica, con l’arrivo di Paulo Fonseca, che sarà presentato entro i primi dieci giorni di luglio, al posto dell’ormai ex tecnico Stefano Pioli che ha lasciato il club rossonero dopo quasi cinque anni.

La dirigenza milanista, con Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic in primis, si sta muovendo per cercare di rinforzare la squadra e per dare al tecnico portoghese una rosa quanto più competitiva possibile che possa, magari, ridurre il gap con l’Inter e mantenere le distanze con Juventus e Napoli che potrebbero essere maggiormente protagoniste durante la prossima stagione.

Al momento non sono ancora arrivati acquisti ufficiali in Via Aldo Rossi, ma si sa che le priorità riguardano un nuovo centravanti, almeno un centrocampista, un terzino destro e un difensore centrale. Le prime mosse, però, riguarderanno molto probabilmente il nuovo numero nove ed un rinforzo sulla mediana.

Se per l’attacco resta viva la pista che porta a Joshua Zirkzee, con un’operazione che al momento è in stand-by a causa delle alte richieste fatte dal procuratore dell’olandese circa le commissioni, a centrocampo si valutano diverse opzioni. Si è aperta una clamorosa possibilità che porterebbe all’ingaggio di Adrien Rabiot, su cui comunque la Juventus non ha perso le speranze di poterlo mantenere in rosa.

Mercato Milan, Fofana obiettivo numero uno per il centrocampo

Il principale candidato ad arrivare a Milanello, però, per quel che riguarda la mediana, è il centrocampista del Monaco e della Nazionale francese, Youssouf Fofana. Forte fisicamente e discreto anche tecnicamente, il calciatore classe 1999 resta la prima scelta del Diavolo per rinforzare un centrocampo che dovrà, a differenza della scorsa stagione, garantire più copertura e più aiuto alla fase difensiva.

Per fare spazio al francese e ad un possibile altro nuovo arrivo, però, il Milan ha bisogno di sfoltire il numero dei centrocampisti già presenti in rosa. Sembrano e sono intoccabili Loftus-Cheek, Reijnders e Musah, calciatori arrivati nello scorso mercato e su cui Fonseca punterà sicuramente. Nella lista dei cedibili, invece, ci sono Ismael Bennacer, Tommaso Pobega e Yacine Adli.

Milan, Adli messo ufficialmente sul mercato

Se per il primo ci sono richieste dall’Arabia, mentre per la mezzala italiana sembra esserci forte la Fiorentina, ancora non sono arrivate richieste per il centrocampista franco-algerino che, dopo una prima stagione da comparsa, in quella appena terminata è diventato più protagonista, facendo intravedere, anche se a tratti, ottime cose.

Adli, nonostante un primo anno in cui non veniva mai considerato dal tecnico parmense, aveva un ottimo rapporto con Stefano Pioli ed è sempre stato uno di quelli che nello spogliatoio tirava dalla sua parte. A volte si è visto anche cantare i cori con i tifosi rossoneri, quasi da ultra, ed essere il capobanda quando si trattava di intonare l’ormai iconico “Pioli is on Fire”.