Napoli, l’eroe dello Scudetto finisce malissimo: parcheggiato dalla neopromossa | Lo lanciò Spalletti

Il club azzurro cerca di piazzare tutti quei calciatori che il nuovo allenatore, Antonio Conte, ritiene non indispensabili.

L’evento che qualche giorno fa è stato lanciato e programmato per presentare Antonio Conte per la prima volta al popolo napoletano, alla presenza anche dei dirigenti e del Presidente, Aurelio De Laurentiis, ha gonfiato ancora di più, semmai ce ne fosse bisogno, l’entusiasmo dell’intero ambiente che non vede l’ora che incominci la nuova stagione.

Chi si aspettava un Antonio Conte diverso, magari più riflessivo e meno combattivo, è sicuramente rimasto deluso. Il tecnico leccese non ha deluso, invece, chi si aspettava il solito Conte, quello con il coltello tra i denti, quello che riesce a coniugare entusiasmo e combattività e si carica sulle spalle un intero popolo e un’intera filosofia.

“Decido io chi resta e chi rimane”. Una frase tipica che spiega alla perfezione il personaggio e mette un po’ in ordine diversi puntini che si stavano sparpagliando sulla strada della prossima stagione. Qualsiasi sia il pensiero di Giovanni Di Lorenzo e Kvicha Kvaratskhelia, quindi, entrambi i calciatori hanno un contratto in essere con il Napoli, Antonio Conte li reputa fondamentali per il progetto e quindi dovranno restare.

A partire, quindi, sarà il solo Victor Osimhen, con cui il presidente aveva preso degli accordi durante la firma del nuovo contratto e dovrà far rispettare questi ultimi. Sul nigeriano c’è una clausola di 135 milioni di euro. Al momento non ci sono offerte per lui, ma il Napoli spera di riceverle presto per poterlo cedere e nello stesso tempo arrivare al suo sostituto, con Lukaku che al momento sembra sempre più vicino.

Mercato Napoli, ecco gli esuberi

Della rosa che ha terminato la stagione, ma anche di quella che ha vinto lo Scudetto con Luciano Spalletti poco più di un anno fa, invece, sono diversi gli esuberi che sembrano destinati a partire. Partendo dalla difesa, infatti, difficilmente troveranno spazio i vari Ostigard, Mario Rui, Mazzocchi e Juan Jesus.

Diego Demme è a fine contratto e sarà svincolato tra poche ore, mentre bisognerà valutare la posizione di Anguissa che nell’ultima stagione ha deluso e non si sposa perfettamente con le dure esigenze ed il pesante carico di lavoro richiesto da Antonio Conte giorno dopo giorno. Un altro giocatore che sembra destinato a partire è Gianluca Gaetano.

Napoli, Gaetano in partenza. Parma e Cagliari su di lui

Il centrocampista azzurro, prodotto del vivaio napoletano, ha fatto parte, pur giocando poco, della rosa del Napoli scudettato di Luciano Spalletti, mentre nell’ultima stagione ha giocato sei mesi con la maglia azzurra, venendo impiegato spesso da Rudi Garcia e segnando anche un gol a Lecce, oltre a fornire un assist, mentre ha passato i successivi sei mesi nel Cagliari di Claudio Ranieri.

In Sardegna ha contribuito alla salvezza dei rossoblù, realizzando quattro reti ed un assist in undici presenze totali. Ora, su di lui, ci sono il neopromosso Parma di Fabio Pecchia, che lo vorrebbe in prestito secco, ed ancora una volta il Cagliari che lo rivorrebbe alla base e sarebbe anche disposto ad acquistarlo a titolo definitivo o ad inserire l’obbligo di riscatto nella formula del prestito.