Thriller in Serie A: il presidente bianconero cede il miglior talento per…due spicci | Lo ha comprato De Zerbi

Il proprietario del club bianconero sta per cedere un giovane che ha fatto molto bene nell’ultima stagione e interessa a diversi club.

Dopo aver lavorato con diversi allenatori provenienti dal nostro campionato nelle ultime stagioni, o comunque tecnici italiani, il Marsiglia ci riprova e tenta il colpo ad effetto per tornare ad essere competitivo dopo una stagione davvero deludente.

Dopo la breve ma positiva esperienza di Igor Tudor, che ormai due stagioni fa ha conquistato il secondo posto sulla panchina dell’Olympique, è arrivata la breve e sfortunata parentesi di Gennaro Gattuso che è stato esonerato a stagione in corso dopo solo pochi mesi dal suo ingaggio.

Nell’ultima stagione il club marsigliese non è riuscito a raggiungere alcun piazzamento UEFA ed è stato eliminato dall’Atalanta nelle semifinali di Europa League. Ragion per cui, secondo la dirigenza, il club necessitava di una svolta e quest’ultima sembra essere arrivata ed in maniera abbastanza forte e chiara.

Oltre che dal punto di vista tecnico, però, la società del Sud della Francia dovrà fare in modo di placare gli animi dei propri sostenitori che ormai da anni rappresentano un vero e proprio spauracchio per la sicurezza negli stadi dell’intera Nazione.

Marsiglia, a breve l’ufficialità di De Zerbi come nuovo allenatore

Il prossimo allenatore dell’Olympique Marsiglia, infatti, sarà Roberto De Zerbi. Il club lo ha annunciato sui social, ma non lo ha ancora comunicato ufficialmente. L’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma gli accordi sono stati ormai siglati: l’ex allenatore del Sassuolo firmerà un contratto triennale fino a giugno 2027 e percepirà sei milioni di euro netti a stagione.

Una cifra non indifferente per un allenatore con molto hype nei suoi confronti viste le due positive stagioni al Brighton. Per De Zerbi sarà un banco di prova importante in un campionato da tempo cannibalizzato dal Paris Saint Germain. La società è pronta a garantirgli un mercato importante ed in tal senso arrivano già le prime importanti notizie.

Marsiglia, ad un passo l’arrivo del canadese Konè

Dal Watford, infatti, sembra vicinissimo l’arrivo del centrocampista canadese, Ismael Konè. Classe 2002, il ragazzo di origine ivoriana, è sicuramente il talento più interessante dell’intera truppa del Canada che sta partecipando alla Copa America negli Stati Uniti. Su di lui ci sono anche Roma e West Ham, ma il Marsiglia sembra già aver battuto l’intera concorrenza.

Konè è stato scoperto dai Pozzo, proprietari dell’Udinese e del Watford, che lo hanno acquistato circa un anno fa dall’FC Montreal, squadra di Joey Saputo proprietario del Bologna, per 4 milioni di euro. Nella sua prima stagione in Inghilterra, il centrocampista canadese, seppur in Championship, ha convinto parecchio, collezionando 42 presenze, condite da quattro gol e tre assist. Ora, ecco il Marsiglia e l’interesse di De Zerbi che potrebbe farlo crescere ulteriormente.