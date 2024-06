Cardinale non ha mai visto tanti soldi insieme: recapitata l’offerta SALTA-BANCO | Addio al fenomeno del Milan

Il proprietario rossonero è pronto a sacrificare uno dei gioielli della sua squadra di fronte a cifre ed offerte importanti.

La filosofia del Milan degli ultimi anni è molto chiara e, anche se non piace a tanti sostenitori rossoneri, ben definita. Da Elliott passando per Cardinale, infatti, i proprietari rossoneri non guardano troppo ai sentimenti e all’attaccamento alla maglia, ma provano a fare business mettendo al primo posto il bilancio e la sostenibilità.

Il Milan è ormai da anni una squadra che non ha incedibili all’interno della propria rosa, non cede ai ricatti dei procuratori più influenti e importanti e cerca di andare a prendere calciatori giovani, soprattutto stranieri, non ancora al top, che hanno prezzi abbordabili e che possono essere un sicuro investimento per il prossimo futuro.

In quest’ottica, quindi, va da sé che qualsiasi calciatore, a fronte di un’offerta importante, possa essere ceduto nelle sessioni di mercato apposite. Ed è seguendo questa filosofia che nella passata stagione il Milan ha venduto Sandro Tonali al Newcastle, guadagnando circa 60 milioni di euro che sarebbero dovuti arrivare a quasi 80 comprendendo i bonus.

Nonostante fosse considerato da molti il prossimo Capitano e la bandiera del Milan futuro, con le caratteristiche di colui che avrebbe dovuto portare avanti il DNA rossonero alle future generazioni, quindi, Tonali è stato ceduto e con quella cifra, oltre ai proventi della qualificazione alla Champions League, il club rossonero ha fatto mercato ed ha acquistato circa dieci nuovi calciatori.

Milan, altra cessione illustre in estate?

Una filosofia che potrebbe tornare di moda anche quest’anno. Il Milan è una delle società di Serie A più virtuose, una delle poche con il bilancio in ordine, in positivo e senza debiti e, quindi, di conseguenza, non avrebbe bisogno di vendere. Le cessioni, però, in casa rossonera, arrivano non per necessità, ma per filosofia e continuità aziendale che resta in seno al club di Via Aldo Rossi.

Dopo Tonali il maggior indiziato alla cessione in questa sessione di calciomercato estivo è sicuramente Theo Hernandez che sembra avere molto mercato e potrebbe partire per una cifra vicina agli ottanta milioni. I tifosi del Milan, però, sperano in un suo rinnovo e considerano il terzino francese il vero top player della squadra.

Mercato Milan, Newcastle su Tomori

Ecco che la cessione illustre, quindi, potrebbe arrivare al centro della difesa. Il Newcastle, sempre lui, che con i dirigenti del Milan ha ormai un ottimo rapporto, ha fatto diversi sondaggi, tra cui quelli per Thiaw e Tomori. Il centrale inglese, però, è quello che sembra interessare maggiormente al club bianconero e suo connazionale.

Nonostante le ultime due stagioni non siano di certo state esaltanti e sono state costellate da diversi infortuni, il Milan non ha intenzione di cedere a cuor leggero il suo centrale e chiede non meno di 50 milioni per potersene privare. Una cifra importante, ma che poi permetterebbe al club rossonero di andare su un sostituto all’altezza.