Anche l’Inter avrà il suo Yamal | Marotta ha deciso: cambio di strategia, ora mette sotto contratto i 2007

La nuova proprietà ha deciso di puntare anche sui giovani e ha dato un chiaro input in tal senso a Beppe Marotta e Piero Ausilio.

L’Europeo in corso di svolgimento in Germania sta mettendo in mostra diverse stelle, soprattutto giovani che si stanno affermando anche su palcoscenici importanti. La squadra che ha convinto di più, sicuramente quella più bella nella prima parte del torneo continentale è stata la Spagna, unica Nazionale a chiudere il girone a punteggio pieno e senza subire reti.

Merito senza ombra di dubbio del centrocampo fortissimo formato da Rodri, Pedri e Fabian Ruiz, ma anche dei suoi velocissimi e letali esterni offensivi che permettono di verticalizzare e velocizzare una manovra che in questo modo diventa molto più imprevedibile rispetto al recente passato.

Con l’Italia si è visto un grandissimo Nico Williams, ma fa ancora più impressione vedere la continuità di rendimento e l’esuberanza di Lamine Yamal che è diventato titolarissimo sull’out di destra dell’attacco iberico. A sbalordire in maniera maggiore è sicuramente quello che c’è scritto sulla carta d’identità del gioiellino del Barcellona.

Yamal, nonostante giochi da due stagioni da titolare nel Barça, è soltanto un classe 2007 e non ha ancora compiuto la maggiore età. Questo dato certifica una volta in più la bontà di un settore giovanile, quello della Cantera blaugrana, che continua a sfornare talenti con una facilità impressionante e fa passare ormai in secondo piano il fatto che Pedri e Gavi siano ancora appena ventenni.

Inter, ora si punta anche sui giovani

Da circa un mese in casa Inter si è insediata la nuova proprietà che ha preso il posto di Steven Zhang non più in grado di ripagare il debito che aveva nei confronti del Fondo Oaktree. Il management è rimasto sempre lo stesso, con Beppe Marotta che è diventato presidente. L’ex dirigente della Juventus ha però ricevuto un chiaro input dall’alto: il club dovrà puntare anche sulla crescita e la valorizzazione dei giovani.

Un chiaro cambio di strategia, quindi, rispetto ad un recente passato che ha visto i nerazzurri vincere, certamente, ma puntando soprattutto sull’usato sicuro e su calciatori un po’ più avanti con l’età e già con alle spalle una certa esperienza internazionale. Ora, quindi, si cercherà di puntare anche sui giovani e non soltanto dal punto di vista di un settore giovanile che comunque ha dato ampie soddisfazioni nel recente passato.

Inter, interesse concreto per il giovane Conzato

Va visto in quest’ottica l’interesse verso il classe 2007, Filippo Conzato. L’attaccante di origini brasiliane milita nell’Under 17 del Vicenza, ma ha già esordito in prima squadra nel corso della stagione appena conclusa. Il ragazzo ha mostrato ottime doti realizzative, mettendo a referto ben 20 gol nella squadra giovanile biancorossa.

Questi numeri, uniti al suo precoce esordio in Prima Squadra, hanno avuto come risultato l’interesse concreto di diversi club di Serie A che da mesi lo seguono con le loro squadre scout. Al momento, però, l’Inter sembra quella più avanti e ha già fatto passi in avanti per il suo acquisto.