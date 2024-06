Theo Hernandez è su tutte le furie: la società ha scelto di fargli concorrenza | UFFICIALE il nuovo terzino sinistro

Il terzino sinistro francese è infastidito dalla scelta della società di affiancargli un nuovo prospetto sulla sua fascia di competenza.

Per molti viene considerato il vero top player di questo Milan e dovrebbe essere assolutamente il punto di partenza da cui ripartire ed a cui affidare la fascia da capitano, per altri è semplicemente tra i tre più forti della squadra e si potrebbe sacrificare tranquillamente dietro ad un’offerta ed una cifra considerevole.

Theo Hernandez è sicuramente uno dei calciatori più amati e chiacchierati dell’intero campionato italiano e via, via, con il passare del tempo, è diventato uno dei beniamini indiscussi dell’intera rosa rossonera. Al momento, però, la sua posizione ed il suo futuro in rossonero è decisamente in bilico.

Il suo contratto scade nel giugno 2026 ed al momento non si è ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Al momento Theo percepisce quattro milioni di euro netti a stagione ed è ben distante dalla cifra che guadagna Leao, il calciatore più pagato della squadra. L’entourage del francese è arrivata a chiedere almeno il doppio, come cifra di base senza base, ma al momento non c’è alcun accordo.

Una situazione di stallo che potrebbe favorire eventuali scenari che lo porterebbero lontano da Milano. Il calciatore non ha mai fatto mistero di voler restare al Milan e diventarne Capitano, ma vuole anche che gli venga riconosciuta una cifra consona al suo valore e a quanto fatto in questi anni in rossonero. I dirigenti del Diavolo vorrebbero trattenerlo, ma sanno benissimo di poter fare ben poco se dovesse arrivare un’offerta a cui è difficile riuscire a dire di no.

Mercato Milan, incerto il futuro di Theo Hernandez

Ora, Theo Hernandez è impegnato con la sua Nazionale ad Euro 2024 e poi sarà in grado di valutare per bene il suo futuro e le eventuali offerte che dovrebbero arrivare, sia per il rinnovo con il Milan, sia per il passaggio in un altro top club europeo.

Di lui si è parlato in ottica Bayern Monaco, se dovesse partire Alphonso Davies, direzione Real Madrid, e in ottica merengue, appunto, se il club madrileno non dovesse convincere l’esterno canadese a trasferirsi in Spagna. Il Milan non lo cederà per un’offerta inferiore agli ottanta milioni di euro e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Mercato Milan, Jimenez rinnova fino al 2028

Il Milan, intanto, nei giorni scorsi ha riscattato, con diritto di recompera che resta in mano agli spagnoli, proprio dal Real Madrid, Alex Jimenez, terzino classe 2005 che nell’ultima stagione si è messo in mostra con la Primavera rossonera ed ha già una manciata di presenze con la prima squadra, tra campionato e Coppa Italia.

Quella che potrebbe diventare un’alternativa a Theo Hernandez, Jimenez è di piede destro, ma gioca indifferentemente anche a sinistra, ha rinnovato fino al 2028 con il club rossonero, ma con un’opzione per un altro anno. Nell’ultima stagione il terzino spagnolo ha collezionato tre presenze in Serie A e due in Coppa Italia con la maglia rossonera.