Calafiori è andato: dopo Euro 2024 costa troppo | Giuntoli, in scena il PIANO B: arriva dalla Germania

Calafiori è un colpo di mercato sempre più lontano per la Juventus, Giuntoli studia come ingaggiare il difensore protagonista con la Germania

Riccardo Calafiori era in cima alla lista degli obiettivi per la difesa della Juventus nel calciomercato di quest’estate ma i bianconeri hanno dovuto fare i conti prima con la netta resistenza del Bologna, che desidera trattenere il perno del proprio reparto arretrato in vista della partecipazione in Champions League, e poi con le ottime prestazioni fornite dal centrale nell’Europeo con la maglia dell’Italia.

L’autorete che è costata la sconfitta degli azzurri nel secondo match del girone eliminatorio contro la Spagna non ha scalfito il 22enne che con personalità ha guidato la squadra alla qualificazione agli ottavi grazie all’assist decisivo per Mattia Zaccagni che ha siglato la rete del pari contro la Croazia.

Nelle ultime ore si parla anche di un interessamento del Real Madrid di Carlo Ancelotti, in cerca di un nuovo rinforzo in difesa data la partenza prevista di Nacho mentre la Juventus sembra essersi arresa di fronte a un acquisto che pare sempre più complicato.

Calafiori aveva dato il proprio okay al trasferimento a Torino, con l’eventuale continuità di allenatore, ma il prezzo per il cartellino del talento italiano potrebbe lievitare e rendere l’operazione non accessibile per le casse della Vecchia Signora.

Dalla Germania la nuova idea per la difesa della Juventus

Cristiano Giuntoli sta apprezzando le prestazioni di Keven Schlotterbeck, convocato dalla Germania per l’Europeo che vede i tedeschi come Paese ospitante. Il difensore è reduce da due ottime stagioni al Bochum.

Un vero e proprio leader, con l’esperienza acquisita in Bundesliga e la sua capacità di lottare su ogni pallone, un profilo che potrebbe fare molto bene anche sotto la guida di Thiago Motta ma c’è da battere la concorrenza dell’Augsburg, vicino a chiudere per lui.

Il punto sulla difesa della Juventus, Gatti in uscita

Difesa della Juventus che potrà contare ancora sulla conferma di tre centrali come Gleison Bremer, capitan Danilo, adattabile anche come terzino da Motta, e Daniele Rugani mentre Federico Gatti potrebbe essere ceduto al Newcastle, con le voci di un’offerta di 30 milioni che dovrebbe pervenire ai bianconeri nei prossimi giorni.

Le fasce dovranno essere rinforzate e l’obiettivo resta Giovanni Di Lorenzo, nel caso in cui l’azzurro decida di lasciare il Napoli. Piace anche Alessandro Florenzi, in uscita dal Milan.