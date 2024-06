Conte, disintegrato il primo nome sulla lista | Ha preferito firmare per il Bologna: “questione di qualità della vita”

Sfuma un obiettivo di mercato per il Napoli, Antonio Conte è su tutte le furie, il giocatore ha preferito il Bologna ai partenopei

Dopo la presentazione in pompa magna di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli, inizia l’era del mister pugliese alla guida dei partenopei in cerca di riscatto dopo un’annata disastrosa terminata con l’esclusione dalle coppe europee per la prossima stagione. I primi nodi da sciogliere saranno la permanenza o meno di Giovanni Di Lorenzo e di Kvara che Conte ritiene due giocatori importante su cui costruire l’ossatura della rosa.

Le sorti del terzino e del fantasista saranno decise dopo il loro Europeo. Il primo è stato criticato dopo un girone eliminatorio con alcuni errori e prestazioni insufficienti mentre il georgiano è stato grande protagonista della qualificazione della propria Nazionale agli ottavi di finale.

Il direttore sportivo dei partenopei Manna dovrà poi piazzare sul mercato Victor Osimhen, considerato il giocatore da sacrificare, data la clausola rescissoria molto alta, per poter finanziare le operazioni in entrata e fare interventi in tutti i reparti.

In attesa di questi step tanti nomi sono accostati al Napoli, soprattutto giocatori che Conte ha già allenato, che conosce e che ha valorizzato, a partire dal centravanti belga Romelu Lukaku, nel mirino anche del Milan.

Conte lo aveva chiesto come rinforzo per gli esterni ma lui sceglie il club rivale

Per la fascia piaceva molto al Napoli Emil Holm, non riscattato dall’Atalanta e tornato allo Spezia. I liguri hanno definito la cessione dell’esterno svedese al Bologna che approda in Emilia per circa 8 milioni, il primo rinforzo per la squadra del nuovo tecnico Vincenzo Italiano.

Classe 2000, Holm è arrivato in Italia nel 2021 al club bianconero che militava in A mentre l’ultima stagione ha giocato a Bergamo, raccogliendo 22 presenze tra tutte le competizioni ma considerato seconda linea da Gian Piero Gasperini che ha spesso preferito Ruggeri.

Cosa ha spinto Holm a scegliere il Bologna, il Napoli resta al palo

Il Bologna che attende di capire se avrà la forza di trattenere tutti i pezzi pregiati che hanno consentito alla squadra di conquistare una storica qualificazione in Champions League.

L’approdo di Holm aumenta la qualità sulla fascia, con lo svedese che ha preferito la destinazione emiliana per poter giocare in Europa e avere maggiori chance di titolarità, preferendo la vita di una realtà più piccola.