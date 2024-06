Inter a sorpresa: rescisso il contratto dell’allenatore | Il comunicato non lascia interpretazioni: “Risoluzione consensuale”

Una notizia a sorpresa scuote il mondo nerazzurro, con le parti che hanno deciso di interrompere il rapporto.

In casa Inter tiene banco il tema relativo al calciomercato. Dopo gli acquisti di Taremi e Zielinski che arriveranno da svincolati alla corte di Simone Inzaghi, ecco l’arrivo del nuovo portiere. Sarà Josep Martinez, che nelle ultime stagioni ha difeso i pali della porta del Genoa, il vice Sommer e arriverà per una cifra di poco superiore ai 15 milioni di euro, bonus compresi.

Altro argomento caldo, di cui Marotta, diventato da poco nuovo Presidente del club, e Ausilio dovranno occuparsi e cercare di risolvere a breve, è quello relativo ali rinnovi dei contratti di gente fondamentale in queste annate di successi in casa nerazzurra.

Per quanto riguarda Capitan Lautaro Martinez e Nicolò Barella le parti sono ormai d’accordo su tutto e si aspetta soltanto di mettere nero su bianco sui contratti praticamente già pronti. Diverso, invece, il discorso legato al prolungamento dell’accordo con l’allenatore, Simone Inzaghi.

Continua ad esserci ottimismo sulla buona riuscita di un’operazione che, però, ultimamente ha subito delle brusche frenate. Il tecnico piacentino ed il suo agente Tullio Tinti avevano chiesto al club un rinnovo che potesse arrivare fino al 30 giugno 2027, mentre la società rimane ferma su un prolungamento biennale e con un nuovo contratto che scadrebbe quindi nel 2026.

Inter, addio a Rita Guarino

Da fonti vicine all’entoruage dell’allenatore trapela una certa delusione su questa resistenza della società circa le richieste di Inzaghi che, così, pare aver alzato la posta per quel che riguarda il compenso, arrivando a chiedere fino a 6.5 milioni di euro netti all’anno, bonus esclusi. Le parti si riaggiorneranno per cercare di trovare una quadra che comunque sembra ancora non essere in discussione.

Un altro allenatore interista, invece, non sarà più al suo posto in vista della prossima stagione. Parliamo di Rita Guarino, tecnico dell’Inter femminile che ha rescisso consensualmente il suo contratto con il club di Viale della Liberazione.

Inter, Guarino lascia la squadra femminile. Il comunicato

Guarino allenava l’Inter femminile dal 2021 e prima aveva avuto una carriera importante sia da calciatrice, con cinque scudetti vinti, sia da allenatrice della Juventus, con cui aveva conquistato il campionato nazionale per ben quattro volte.

Questo il comunicato del club circa la risoluzione consensuale con l’ormai ex coach nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Rita Guarino. Il Club desidera ringraziare coach Guarino per l’importante lavoro svolto in questi tre anni in nerazzurro e le augura il meglio per il prosieguo del suo percorso professionale”.