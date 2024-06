Inzaghi disperato, lo ha perso definitivamente per un cavillo | Il figlio d’arte è già con le valigie in mano

I nerazzurri perdono una pedina fondamentale per il futuro: la pressione delle pretendenti è stata troppo forte per riuscire a trattenerlo

La sessione di calciomercato estiva non è ancora ufficialmente iniziata (in Italia partirà il 1 luglio), ma già sono tantissime le trattative intavolate dai vari club italiani ed europei. Tra questi, l’Inter si sta preoccupando di rinforzare soprattutto il reparto difensivo.

Tra i nomi sotto osservazione, spicca Jaka Bijol dell’Udinese, profilo ideale per la difesa a tre di Simone Inzaghi. I dirigenti nerazzurri hanno seguito da vicino diversi talenti durante Euro 2024, concentrandosi sul giovane difensore sloveno.

Con Acerbi e De Vrij in scadenza di contratto nel giugno 2025, l’Inter sta preparando il terreno per rinnovare il reparto arretrato, evitando di farsi cogliere impreparati. Il direttore sportivo Ausilio ha avviato i contatti con l’Udinese e l’entourage di Bijol per un possibile trasferimento anticipato del giocatore.

Si ipotizza un prestito di ritorno all’Udinese per un’altra stagione, permettendo a Bijol di svilupparsi ulteriormente prima di unirsi definitivamente ai nerazzurri.

Doppio colpo in arrivo da Genova

Intanto si fa più forte l’asse Milano – Genova. Il portiere Martinez, valutato tra i 20 e i 30 milioni di euro, destinato a diventare riserva di Sommer, con un costo di 13 milioni di euro più bonus.

Il trasferimento potrebbe facilitare la seconda trattativa per Albert Gudmundsson: Ausilio mira a un prestito oneroso con riscatto obbligatorio.

Il pupillo di nuovo in partenza

Filip Stankovic, dopo un’ottima stagione in prestito alla Sampdoria, potrebbe approdare in Serie A. Il giovane portiere ha suscitato l’interesse di Empoli e il Venezia. I toscani lo vedono come il sostituto ideale per Elia Caprile, che tornerà al Napoli.

Il Genoa, nonostante l’interesse il figlio d’arte, potrebbe non essere la destinazione preferita dal giovane portiere. La possibile permanenza di Josep Martinez e l’esperienza pregressa con la Samp potrebbero essere degli ostacoli per il trasferimento. Inoltre, il grifone sta valutando anche altre alternative come Dominik Kotarski del PAOK. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la sua destinazione finale in Serie A.