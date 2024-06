È il nuovo Sheva, ma gioca a centrocampo: il Milan lo pesca da Euro 2024 | Pronta la nostalgica numero 7

Il club rossonero sta spingendo per l’arrivo di un centrocampista e tratta un calciatore che si sta mettendo in mostra ad Euro 2024.

Sono giorni frenetici per quel che riguarda il calciomercato delle squadre italiane. A poco meno di due mesi dall’inizio della stagione ufficiale di Serie A e a pochi giorni dall’inizio dei rispettivi raduni, entrano nel vivo le trattative di questa sessione estiva e si comincia a fare sul serio.

Anche se ancora non sono arrivati acquisti ufficiali, una delle squadre più attive sul fronte mercato in entrata è sicuramente il Milan che spera di dare il prima possibile al nuovo allenatore, Paulo Fonseca, i rinforzi che servono per poter rendere la squadra competitiva e ridurre il gap con l’Inter.

I dirigenti rossoneri, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic in primis, stanno trattando per l’acquisto di una punta, un centrocampista centrale, un terzino destro e un centrale di difesa. Sono queste le quattro priorità in casa Milan in questo momento. Soprattutto l’attaccante e l’uomo in mezzo al campo, però, sembrano essere i primi nella lista.

Dopo essere stati vicinissimi all’arrivo di Joshua Zirkzee, ora il Milan sta provando a convincere il Chelsea a cedere Romelu Lukaku in prestito. Per la mediana, invece, dopo aver sondato le piste Fofana del Monaco e Wieffer del Feyenord, in questo momento si tratta per l’arrivo a parametro zero di Adrien Rabiot che il 30 giugno si libererà dalla Juventus.

Mercato Milan, idea Duda per il centrocampo

Il Milan ha pareggiato l’offerta del club bianconero sull’ingaggio del centrocampista francese (7.5 milioni di euro l’anno), ma ha offerto un triennale e, quindi, un anno di contratto in più rispetto a quanto proposto dalla Juventus. Al momento i rossoneri sembrano avanti ai bianconeri, ma la trattativa è in evoluzione.

Nelle ultime ore, però, è spuntata anche un’altra alternativa per il centrocampo milanista. Si guarda con attenzione, infatti, allo slovacco Ondrej Duda che si sta mettendo in mostra con la sua Nazionale, allenata dall’italiano Calzona, ad Euro 2024. Un suo gol contro la Romania ha permesso alla Slovacchia di qualificarsi agli ottavi di finale come terza nel girone.

Milan, ecco Duda. L’erede della numero sette rossonera?

Dopo un paio di stagioni molto convincenti al Verona, quindi, per Duda ecco l’Europeo della definitiva consacrazione e l’interesse del Milan che, a distanza di 25 anni dall’acquisto di Andrij Shevchenko, piazzerebbe un altro colpo con un calciatore dell’Est Europa. La mezzala slovacca andrebbe anche ad indossare la gloriosa numero sette, maglia che al Diavolo ha reso grande proprio l’attaccante ucraino.

Dopo Sheva, però, quella maglia è stata indossata in ordine da: Ricardo Oliveira, Pato, Robinho, Menez, Deulofeu, Luiz Adriano, Kalinic, Castillejo, Adli. A parte il primo Pato, quindi, pochi alti e tanti bassi per la numero sette rossonera che con Duda potrebbe cambiare di nuovo proprietario.