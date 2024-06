Thiago Motta è impazzito, Giuntoli ora non può più consolarlo | L’Inter gli ha tolto di mano il pupillo

Un calciatore che piace molto al nuovo allenatore della Juventus sembra ad un passo dal vestire il nerazzurro.

Una delle squadre già più attive in questa sessione di calciomercato estivo è sicuramente la Juventus. Il club bianconero sta vivendo un’estate infuocata che poteva essere prevedibile soprattutto dopo la scelta di operare una rivoluzione tecnica, con l’arrivo di un allenatore come Thiago Motta al posto di Massimiliano Allegri.

Due visioni del calcio, due metodi di allenamento, due modi di giocare e mettere in campo la squadra completamente opposti. Per questo motivo, in casa Juventus, è necessaria una rivoluzione dal punto di vista tecnico e tattico, soprattutto per quel che riguarda la rosa da affidare all’allenatore italo-brasiliano che è pronto ed entusiasta in vista della sua nuova avventura.

Sarà rivoluzione già a partire dalla porta. Di Gregorio prenderà il posto del partente Szczesny, mentre la difesa, con il sogno Calafiori che resta vivo, ma di difficile realizzazione, sarà il reparto in cui probabilmente ci saranno meno cambiamenti. Tutto al contrario di ciò che succederà a centrocampo dove la squadra necessita di un massiccio aumento della cifra tecnica.

Douglas Luiz è praticamente un nuovo giocatore della Juventus, mentre sembra ad un passo anche Kephren Thuram, fratello minore del Marcus dell’Inter e figlio del grande ex bianconero, Lilian. Resteranno Locatelli, Miretti e Fagioli che dovrà necessariamente vivere la stagione della sua rinascita, mentre il sogno resta quello di arrivare a Teun Koopmeiners.

Euro 2024, brilla la stella di Dan Ndoye

Per quanto riguarda le ali offensive del suo 4231 (che spesso si trasforma in un 433) continua a piacere molto Mason Greenwood, mentre molto dipenderà dal futuro di Federico Chiesa. Per completare la batteria di ali, però, Thiago Motta vorrebbe portare a Torino uno dei pupilli del suo ultimo Bologna. I nomi sono quelli di Dan Ndoye e Alexis Saelemaekers.

Al momento, però, sembra molto più facile trattare con il Milan per il secondo, anche perché l’esterno offensivo svizzero sembra davvero molto vicino all’Inter. Euro 2024 sta mettendo in mostra diversi gioielli e la Svizzera è stata, almeno fin qui, una delle squadre rivelazioni del torneo. Nella Nazionale elvetica sta brillando in particolare la stella di Dan Ndoye.

Ndoye, l’Inter lo vuole al posto di Dumfries

Dopo una stagione in chiaroscuro a Bologna, dove utilizzato da esterno d’attacco nel 433 o nel 4231 ha realizzato un solo gol in campionato, ma ha fatto intravedere le sue enormi doti atletiche, tecniche e nel saltare con facilità l’uomo, Euro 2024 sta mostrando un calciatore maturo e forte che risulta essere uno dei top player della sua Nazionale e tra i più chiacchierati, in chiave mercato, dell’intero torneo.

Nella Svizzera gioca più stretto, tra i due trequartisti dietro alla punta nel 3421 ed il suo gol alla Germania ne ha fatto aumentare credibilità e valore. Il suo ruolo al Basilea, però, squadra da cui Sartori ha avuto l’intuizione di pescarlo per 2 milioni di prestito oneroso e obbligo di riscatto fissato a 9, era quello di fluidificante destro di un centrocampo a cinque, con spiccate doti offensive. Proprio il ruolo che dovrebbe occupare nell’Inter se dovesse arrivare a Milano al posto del partente Denzel Dumfries.