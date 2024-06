Questo guadagna più di Marusic: niente contratto | Lotito, torna l’incubo dei tifosi: affare saltato per l’indice di liquidità

La Lazio sta cominciando a mettere a punto la squadra da dare in mano all’allenatore Marco Baroni, ma intanto salta un colpo di mercato.

Poco dopo la fine dello scorso campionato, ad inizio giugno, c’è stato l’ennesimo scossone tecnico che ha fatto mugugnare quasi tutti i tifosi e l’ambiente biancoceleste circa le ambizioni e i progetti per il futuro in casa laziale. Igor Tudor si è dimesso nonostante un contratto che prevedeva ancora un anno di rapporto.

Tra le parti non c’erano più le basi e le prerogative per andare avanti e proseguire nel rapporto. Troppo distanti le visioni sul progetto e sulla competitività della squadra che secondo il tecnico croato aveva bisogno di almeno otto nuovi innesti mentre secondo Lotito poteva contare già su una buona base di partenza.

Così è arrivato il divorzio con il Presidente della Lazio che ha subito trovato in Marco Baroni l’alternativa per la panchina biancoceleste. Un’alternativa che però non è piaciuta molto ai tifosi laziali che nel frattempo continuano a contestare le scelte societarie e la visione del loro proprietario.

Baroni, dal canto suo, dovrà lavorare in una condizione non facilissima e cercherà di affidarsi alle poche certezze e calciatori di esperienza rimasti in rosa per creare un ambiente positivo e che possa far bene. Marusic, Immobile, Romagnoli, Cataldi, Provedel. Sono questi gli elementi della Lazio che dovranno trainare il gruppo ed aiutare il nuovo allenatore.

Lazio, Zaccagni il prossimo leader?

Tra di loro, però, c’è anche quel Mattia Zaccagni che negli ultimi tempi è diventato eroe nazionale e che prima della fine dell’ultimo campionato aveva firmato il rinnovo del contratto con la Lazio. Un prolungamento che lo pone a tutti gli effetti tra i top player della squadra, con il padre che ha dichiarato apertamente che il nazionale azzurro vuole diventare simbolo e bandiera biancoceleste.

Nel frattempo, però, sul mercato dovranno arrivare dei rinforzi che possano non far sentire la mancanza di gente importante che ha lasciato la Lazio al termine di questa stagione. Luis Alberto e Felipe Anderson su tutti, ma anche Daichi Kamada che non ha esercitato l’opzione sul rinnovo che era presente sul suo contratto.

Mercato Lazio, Samardzic si allontana

La Lazio ha già chiuso con Tijjani Noslin, attaccante che Baroni ha allenato negli ultimi sei mesi al Verona e che è stato fondamentale per la salvezza degli scaligeri. L’olandese è stato pagato circa 17 milioni di euro, bonus compresi e potrà agire sia da prima punta che da esterno d’attacco. Negli ultimi giorni sembrava vicino anche l’arrivo di Samardzic, ma la richiesta dell’Udinese che ha chiesto 25 milioni di euro, bonus a parte, ha fatto allontanare questa pista.

Dopo Greenwood, quindi, la Lazio abbandona anche la pista Samardzic, mentre per rinforzare gli esterni offensivi prende corpo sempre di più l’ipotesi Cambiaghi. Il calciatore di proprietà dell’Atalanta, ma nelle ultime due stagioni in forza all’Empoli, vale 15 milioni di euro e potrebbe essere l’opzione più realistica per l’attacca laziale.