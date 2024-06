Eletto giocatore ‘più odiato dai tifosi della Roma’ | Ora torna in Serie A: lo ha convinto il capitano di sempre

Un ex calciatore giallorosso torna nel nostro campionato ed è pronto a vestire la maglia di una società che punta in alto.

Il calciomercato entra nel vivo e vede impegnate tutte le squadre della Serie A che sono alla ricerca di rinforzi adatti per migliorare la qualità e la competitività della propria rosa. La Roma di Daniele De Rossi cerca soprattutto rinforzi sugli esterni e in attacco dove dovrà sostituire due calciatori molto importanti nell’ultima stagione, come Romelu Lukaku e Leonardo Spinazzola.

Nel frattempo un ex giallorosso, tanto odiato dai tifosi nell’ultimo periodo della sua permanenza alla Roma, potrebbe presto tornare in Italia a distanza di un anno e mezzo da quando fu ceduto appunto dal club capitolino nel febbraio 2023.

Dopo l’esperienza di sei mesi al Galatasaray, club che lo aveva acquistato dalla Roma per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro, bonus compresi, e quella di un anno all’Aston Villa, che non ha esercitato l’opzione di riscatto prevista nell’operazione stipulata circa un anno fa; Zaniolo è pronto per tornare in Italia ed in Serie A.

A contenderlo sono due squadre importanti come Atalanta e Fiorentina. La prima sembra però nettamente in vantaggio e sarebbe la priorità per il calciatore che è affascinato dall’idea di essere allenato da Gianpiero Gasperini, tecnico con cui potrebbe rinascere definitivamente e tornare quello che esplose qualche stagione fa alla Roma.

Mercato, Gasperini insiste per Zaniolo

L’Atalanta vorrebbe bissare l’operazione fatta un anno fa con il Milan per De Ketelaere e poi chiusa poche settimane fa dopo l’ottima stagione del belga. In perfetto stile CDK, quindi, la Dea vorrebbe rilanciare anche Zaniolo, con Gasperini che insiste per averlo.

La società bergamasca vuole acquistare il calciatore con un prestito oneroso da cinque milioni di euro ed un riscatto previsto a 15, mentre il Galatasaray non vede di buon occhio questa formula. Si continua a trattare, ma per facilitare la buona riuscita dell’operazione l’ex esterno offensivo della Roma potrebbe ridursi anche l’ingaggio.

Mercato, Como ad un passo da Pau Lopez

Un altro ex Roma, intanto, è vicinissimo al ritorno in Serie A. Parliamo di Pau Lopez, portiere che ha vestito per due stagioni la maglia giallorossa, senza mai convincere e che negli ultimi anni ha giocato con il Marsiglia, club con cui si è rilanciato anche se è passato da un’ultima stagione difficilissima.

Il portiere spagnolo, nonostante l’inserimento del Genoa che vorrebbe consegnargli la maglia del partente Josep Martinez, sembra ad un passo dal Como che ha nel suo connazionale uno sponsor strategico per convincere l’estremo difensore a diventare un nuovo calciatore lariano. La società lombarda sta lavorando per chiudere la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza.