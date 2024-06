Eletto peggior giocatore di Euro 2024 | Lo vuole Commisso: costa poco ma può diventare una macchina da soldi

Nonostante un europeo molto negativo con la sua Nazionale, il mercato vede diverse squadre interessate al calciatore.

Dopo quasi due settimane molto intense, qualche sorpresa, poco spettacolo e alcune individualità che si sono messe in mostra particolarmente, è terminata la fase a gironi di Euro 2024. Una prima parte di competizione che ha visto la nostra Nazionale qualificarsi all’ultimo secondo grazie al gol di Zaccagni dopo un grande assist di Calafiori.

Proprio il centrale del Bologna è stata una delle più grandi sorprese di questa prima fase del torneo e, Donnarumma a parte, sicuramente il più positivo, anzi uno dei pochi, della rappresentativa azzurra. Oltre a Calafiori si sono messi particolarmente in luce anche altri calciatori del club emiliano. Ndoye, Freuler, Abischer, infatti, sono sicuramente parte di una Nazionale, quella svizzera, che è stata tra le migliori.

La Spagna può essere considerata sicuramente la squadra più forte e quella che ha maggiormente impressionato in questa prima fase, subito dopo troviamo la Germania, con il gioiello Musiala, ancora una volta in evidenza e protagonista. La sorpresa più grande è stata sicuramente l’Austria che ha mostrato un’organizzazione di gioco davvero interessante.

L’impresa più bella è stata compiuta invece dalla Georgia che si è qualificata agli ottavi di finale alla prima partecipazione in una grande competizione nella sua pur breve storia nazionale. Nello stesso girone dei georgiani, invece, c’era la Repubblica Ceca che è uscita al primo turno con un solo punto fatto e può essere senza ombra di dubbio annoverata tra le delusioni più grandi di Euro 2024.

Euro 2024, disastro Barak

Nella Repubblica Ceca c’era un solo calciatore che milita nel nostro campionato. Si tratta di Antonin Barak che, dopo due partite in cui è partito dalla panchina ed è entrato a gara in corso, è stato schierato titolare nella terza decisiva contro la Turchia e si è fatto espellere al 20′ per doppia ammonizione.

Il centrocampista della Fiorentina è stato parecchio ingenuo ed ha messo la sua Nazionale nei guai, facendola giocare per oltre 70′ con un uomo in meno. Un errore imperdonabile che ha poi fortemente inciso sulla sconfitta della Repubblica Ceca a favore della Turchia che ha vinto 2-1 e si è qualificata alla seconda fase di Euro 2024.

Barak, Commisso vuole puntare ancora su di lui

Nonostante questo disastroso Europeo Antonin Barak continua ad essere un calciatore molto seguito in Serie A. Piace al Cagliari in particolare, mentre non sembra più esserci l’interesse della Lazio che lo aveva tenuto in considerazione durante la gestione tecnica di Igor Tudor che lo aveva avuto con sé al Verona. Il suo valore di mercato è di circa 5 milioni di euro, ma Commisso vorrebbe tenerselo.

Con l’arrivo di Palladino, infatti, Barak potrebbe essere utile nel 3421 dell’ex allenatore del Bologna e risultare importante schierato sulla trequarti come accadeva a Verona con Tudor. D’altronde per Barak, dopo l’arrivo a Firenze nell’agosto 2022, sono state due stagioni difficili, soprattutto in campionato dove ha segnato soltanto quattro gol. Diverso, invece, il suo apporto in Conference League dove, l’ex Udinese e Lecce, con 8 reti totali, ha contribuito alla conquista di due finali consecutive per la compagine viola.