Non possiamo trattenerti per la…pressione fiscale | Marotta annuncia con un SMS l’addio al top player: tifosi delusi

Il nuovo presidente nerazzurro ordina una cessione pesante che servirà a rimpinguare le casse della società.

Torna a battere un colpo l’Inter Campione d’Italia che continua a muoversi sul mercato per rendere la rosa ancor più forte e competitiva e mantenere il distacco con le altre competitor del nostro campionato. Dopo due arrivi a parametro zero, però, adesso arriva il primo investimento importante anche a livello economico.

Nei mesi scorsi, infatti, erano arrivati gli accordi per l’arrivo a parametro zero di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. I due firmeranno il prossimo 1 luglio con il club nerazzurro dopo essersi liberati dei relativi contratti con Porto e Napoli nelle ore precedenti.

Dopo una breve trattativa ecco il nuovo portiere. Si tratta di Josep Martinez, spagnolo di proprietà del Genoa che l’Inter porterà a Milano per una cifra complessiva di 15.5 milioni di euro (13.5 più 2 di bonus). L’estremo difensore arriverà in nerazzurro e farà inizialmente il secondo a Sommer per poi, pian piano, trovare sempre più spazio e diventare il titolare.

Ora, quindi, in casa Inter si può pensare anche all’arrivo di un nuovo attaccante che possa completare il reparto, un laterale destro che quasi sicuramente andrà a prendere il posto del quasi sicuro partente, Denzel Dumfries, e poi un difensore che possa completare un reparto che ha bisogno di essere un po’ ringiovanito.

Inter, possibili altre operazioni stile Fabbian

Prima di passare ai nuovi arrivi che andranno a completare la rosa interista, però, il nuovo Presidente Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, dovranno essere bravi a trarre la cifra più alta possibile da alcune cessioni. In partenza risultano esserci due giovani molto promettenti che però difficilmente rientreranno nei piani di Inzaghi.

Si tratta di due ragazzi classe 2005 seguiti da tanti club in Italia e in giro per l’Europa su cui l’Inter, però, non vorrebbe perdere completamente il controllo e spera di fare un’operazione stile quella fatta quasi un anno fa con Giovanni Fabbian ed il Bologna. Quest’ultimo è passato in rossoblù in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dell’Inter.

Mercato Inter, il Torino piomba su Francesco Pio Esposito

Difficile attuare la stessa strategia per Valentin Carboni, gioiellino che nell’ultima stagione ha giocato a Monza ed ora sta disputando la Copa America con la maglia della sua Argentina. L’Inter valuta il ragazzo almeno 30 milioni e spera di arrivare al più presto ad una sua cessione, magari anche maggiormente remunerativa. Diverso il discorso, invece, per Francesco Pio Esposito.

L’attaccante interista, nell’ultimo anno in prestito allo Spezia, continua a mettersi in mostra nelle rappresentative giovanili della nostra Nazionale. Ora, su di lui sembra esserci, tra le altre, il Torino, con il nuovo tecnico Vanoli che lo avrebbe espressamente chiesto a Cairo. L’Inter ha aperto al dialogo, ma vorrebbe, appunto, fare un’operazione stile Fabbian per non perdere definitivamente il controllo del ragazzo.