Soffiato all’ultimo secondo disponibile | Milan, salta il parametro 0 ma rimane in Serie A: addio per pochi spicci

Un obiettivo di mercato dei rossoneri potrebbe finire in un’altra squadra del nostro campionato, da svincolato.

Tra le tante squadre della nostra Serie A che hanno cambiato la guida tecnica al termine della stagione conclusa da poche settimane, quella maggiormente contestata per la scelta operata dalla società in tal senso, è sicuramente il Milan, con i tifosi che hanno più volte manifestato il proprio malcontento per le scelte, a loro dire, poco ambiziose.

Erano tanti i profili sognati e sperati da tutto l’ambiente milanista. Da Antonio Conte a Thiago Motta, da Roberto De Zerbi a Sergio Conceicao ed altri ancora. Alla fine è arrivato Paulo Fonseca, ex tecnico di Roma e Lille, che secondo i sostenitori rossoneri è sinonimo di poca ambizione da parte dell’attuale proprietà e di certo non era quello che serviva in questo preciso momento storico.

I tifosi si aspettano per lo meno una campagna acquisti importante, senza cessioni dolorose ed eccellenti e con almeno quattro ottimi acquisti in altrettanti reparti strategici. Al momento in cui stiamo scrivendo questo pezzo, però, di nuovi acquisti nemmeno l’ombra, anzi si continua a parlare di cessioni importanti e di obiettivi di mercato che sfumano e scelgono altre squadre.

Il calciatore che sembrava più vicino e che i sostenitori rossoneri attendevano con ansia era sicuramente Joshua Zirkzee. Il Milan sembrava ad un passo dall’acquisto dell’attaccante olandese. Aveva comunicato al Bologna la volontà di pagare la cifra di 40 milioni di euro relativa alla sua clausola rescissoria e aveva trovato l’accordo con il giocatore sulle cifre e i termini del nuovo contratto. La trattativa si è però arenata sulle commissioni da corrispondere all’agente del calciatore

Mercato, il Bologna sull’ex obiettivo del Milan Miranda

Al momento, quindi, la trattativa Zirkzee resta in una preoccupante fase di stallo e più passa il tempo più c’è il pericolo che qualche altra big europea – Manchester United su tutte – possa interessarsi alla punta del Bologna e soffiarla al Milan. Non è esclusa nemmeno la possibilità, ancora abbastanza remota, che il centravanti olandese possa restare un’altra stagione in Emilia.

Proprio il Bologna, intanto, sembra davvero ad un passo da un calciatore che negli ultimi mesi è stato più volte accostato al Milan che però poi ha deciso di mollare la presa per questioni tecniche ed economiche. Parliamo del terzino sinistro del Betis Siviglia, Juan Miranda.

Mercato Bologna, Miranda l’alternativa a Gosens

Il classe 2000 ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il club andaluso e questo lo fa diventare appetibile per diverse squadra. Il Bologna sta lavorando per il suo ingaggio a parametro zero, nonostante per la fascia sinistra il primo obiettivo resta Robin Gosens. Al momento, però, non c’è l’accordo economico con l’Union Berlino che chiede più soldi per far partire l’ex Atalanta.

Il Bologna, quindi, per cautelarsi sembra vicino all’accordo con l’ex terzino sinistro del Barcellona che, a questo punto, potrebbe arrivare a zero e a prescindere dalla trattativa Gosens. Miranda, come detto, era stato scelto dal Milan come vice Theo poco prima della scorsa sessione invernale di mercato, ma poi i rossoneri decisero di non affondare il colpo.