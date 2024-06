Da intoccabile di Allegri a scarto | Giuntoli lo ha messo alla porta: addio o in tribuna tutto l’anno

Cristiano Giuntoli mette alla porta il pupillo di Massimiliano Allegri. Se non accetta il trasferimento, resterà in tribuna tutto l’anno.

Chiusa definitivamente ormai da settimane la stagione 2023-2024, in cui è riuscita a portare a casa la 15esima Coppa Italia della sua storia, la Juventus del presidente, Gianluca Ferrero, continua a pianificare con grande meticolosità l’annata 2024-2025 il cui inizio è fissato per il prossimo 17 agosto.

Un’annata, quella in avvio tra poche settimane, in cui i bianconeri proveranno certamente a tornare sul tetto d’Italia dopo un digiuno lungo ben quattro anni. Dalla stagione 2019-2020, conclusa in cima alla classifica sotto la guida di Maurizio Sarri, la Vecchia Signora non è infatti più riuscita a conquistare lo scudetto.

Appena annusato quest’anno nel mese di gennaio, il titolo di campione d’Italia è poi finito più che meritatamente tra le mani dell’Inter di Simone Inzgahi che, capace di distanziare Vlahovic e compagni di ben 23 punti, l’anno prossimo sarà inevitabilemente l’avversario da battere per tornare a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del campionato.

Le premesse fornite dalle prime operazioni in entrata portate a termine fin qui da Giuntoli sono più che buone, anche se, è ovvio, agli arrivi ormai certi di Douglas Luiz e Khephren Thuram dovranno aggiungersene necessariamente altri che rendano ancora più competitiva la rosa del neo tecnico, Thiago Motta. Tempo a disposizione ce n’è, vedremo quindi cosa accadrà nelle prossime settimane.

Juventus, Kean e McKennie ai saluti: il primo va alla Fiorentina, il secondo in Turchia

Se Douglas Luiz e Khephren Thuram sono ormai a un passo dal diventare nuovi giocatori della Juventus, c’è anche chi la Juventus è pronto a salutarla nei prossimi giorni. Stando infatti a quanto venuto a galla nelle ultime ore, il direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, avrebbe iniziato a muoversi anche in uscita piazzando al di fuori della Continassa due elementi non rientranti nei piani di Thiago Motta.

Due elementi, rispondenti ai nomi di Moise Kean e Weston McKennie, i quali, chiaramente non graditi all’ex tecnico del Bologna, avrebbero già fatto le valigie, con il primo pronto a legarsi alla Fiorentina di Raffaele Palladino e il secondo sempre più intenzionato ad accettare il trasferimento in Turchia.

McKennie dice sì a Mourinho: Juventus e Fenerbahce al lavoro per trovare un accordo

Destinato a finire ai margini dei piani tecnico-tattici del neo allenatore della Juventus, Thiago Motta, Weston McKennie avrebbe iniziato a prendere sempre più seriamente in considerazione la possibilità di trasferirsi in Turchia, al Fenerbahce, nei prossimi giorni.

Stando infatti a quanto riportato dal portale turco faul.com, il centrocampista statunitense, che nelle scorse settimane ha clamorosamente rifiutato l’Aston Villa, sarebbe a un passo dal dire sì a José Mourinho che, legatosi al club gialloblu di Istanbul lo scorso 2 giugno, avrebbe dato il suo benestare all’operazione. La Vecchia Signora chiede tra i 25 e i 30 milioni di euro per privarsi del classe ’98 che, salvo clamorose sorprese, dovrebbe giocare nella capitale turca la prossima stagione.