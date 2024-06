Ibrahimovic, arrivato il VIDEO dall’altra parte del mondo: è lui l’attaccante prescelto | Zirkzee già cestinato

Il Milan continua a cercare l’attaccante giusto per il futuro e nella lista spunta un nome nuovo che piace ad Ibra.

Sono ore febbrili quelle che si stanno vivendo in casa Milan. Dopo aver ufficializzato, ma non ancora presentato, il nome del prossimo allenatore che prenderà il posto che per quasi cinque anni è stato di Stefano Pioli, la dirigenza rossonera si sta concentrando sul calciomercato per cercare di dare a Paulo Fonseca una squadra pronta e competitiva nel più breve tempo possibile.

Sono grossomodo quattro le caselle da riempire in sede di mercato in entrata, al netto di eventuali cessioni eccellenti che potrebbero materializzarsi nelle prossime settimane. Un centravanti, un centrocampista centrale, un terzino destro ed un difensore centrale. Sono queste le priorità assolute in casa Milan.

L’esigenza numero uno, però, è senza dubbio quella relativa al nuovo numero nove che dovrà prendersi sulle spalle l’attacco rossonero del presente e del futuro e dovrà cercare di non far rimpiangere Olivier Giroud. Joshua Zirkzee resta il nome che più piace in casa milanista, ma dopo che era stata ad un passo dall’essere conclusa, la trattativa si è arenata sulla questione legata alle commissioni da corrispondere agli agenti del calciatore.

L’operazione Zirkzee si è così bloccata e al momento resta in una fase di stallo che, giorno dopo giorno, allontana sempre di più l’attaccante olandese dal Milan. Si era fatto negli ultimi giorni, anche con una certa insistenza, il nome di Romelu Lukaku, ma il belga sembra ad un passo dall’approdo al Napoli e, quindi, dal tornare alle dipendenze di Antonio Conte, tecnico con cui ha dato decisamente il meglio.

Mercato Milan, Ibra vuole Mikautadze. Il video delle sue magie

Nelle ultime ore, però, ecco spuntare un nome che metterebbe tutti d’accordo e che è entrato prepotentemente nella testa e nei pensieri di Zlatan Ibrahimovic, attuale Senior Advisor di RedBird e con un ruolo fondamentale per quel che riguarda le scelte di mercato in casa rossonera.

Parliamo di Georges Mikautadze, georgiano classe 2000 che sta mostrando tutte le sue enormi doti realizzative e tecniche ad Euro 2024. Al momento ne è il capocannoniere, con tre reti in altrettante partite. Solo Cristiano Ronaldo (2021), Bale (2016), Van Nistelrooy (2004), Baros (2004), Milosevic (2000), Shearer (1996), Stoichkov (1996) e Platini (1984); erano riusciti a realizzare a segnare in ogni partita del girone nella storia dell’Europeo.

Mercato, Milan e Monaco su Mikautadze

Una bella compagnia di bomber e campioni per Mikautadze che è improvvisamente finito nella lista di tante squadre europee. Oltre al Milan piace anche al Monaco che vuole chiudere presto l’affare, ma l’Europeo potrebbe far nascere un’asta sanguinosa. Si sfrega le mani il Metz che lo ha riscattato dall’Ajax dopo averlo preso in prestito a gennaio.

L’Ajax lo aveva acquistato a fine agosto scorso per 16 milioni, proprio dal Metz, dove il georgiano aveva contribuito alla promozione in Ligue 1 con 23 reti. Ad Amsterdam sei mesi orribili in cui non segna mai e gioca pochissimo, ma soprattutto fuori ruolo (esterno d’attacco o trequartista). Così, arriva il ritorno in prestito con obbligo di riscatto in Francia dove segna 14 reti in sei mesi, ma non riesce ad evitare la retrocessione in Ligue 2 della sua squadra.