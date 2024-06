UFFICIALE: la Roma ha dimenticato Romelu Lukaku | Il prescelto è alto quasi 2 metri: killer sotto porta infallibile

La Roma ha scelto il nuovo centravanti, già dimenticato Romelu Lukaku, in arrivo un vero gigante letale in area di rigore

Continua a movimentarsi in sordina il mercato della Roma, con una sinergia totale tra il nuovo direttore sportivo Ghisolfi e il confermato allenatore Daniele De Rossi che ha firmato il rinnovo per altre due stagioni con grande soddisfazione di tutto il popolo giallorosso che ha visto una crescita a livello di rendimento di tutto l’organico dall’arrivo a gennaio in panchina dell’ex capitano del club.

Roma che dovrà trovare dei degni sostituti ad alcuni partenti, a partire dai difensori Spinazzola e Smalling. Gli obiettivi sono Hummels e Bellanova, con il primo svincolato di lusso e il secondo che può arrivare con uno scambio che vedrebbe approdare a Torino Zalewski.

A centrocampo il sogno è costituito da Davide Frattesi ma il costo dell’operazione è al momento fuori dalla portata delle casse della società. Probabili innesti sono provenienti dalla Ligue 1, campionato che Ghisolfi conosce molto bene data la sua precedente parentesi al Nizza.

In attacco la priorità è quella di sostituire degnamente Romelu Lukaku. Il bomber belga, autore di 21 reti con i giallorossi tra tutte le competizioni, è tornato al Chelsea dopo il prestito annuale nella Capitale.

La nuova idea per l’attacco della Roma è un gigante norvegese che gioca in Liga, Lukaku è già un ricordo

Piace molto Jørgen Strand Larsen per la prossima stagione, gigante norvegese alto 193 centimetri, in forza al Celta Vigo. La nuova filosofia è puntare sui giovani di qualità e rivendibili, con un costo del cartellino più alto ma uno stipendio più leggero, senza ricorrere a prestiti che impediscono di creare un progetto a lungo termine.

Un’offerta ufficiale ancora non è stata presentata ma stando a quanto riporta il Corriere dello Sport le dirigenze stanno cercando di trovare un punto di incontro. Il centravanti ha una clausola rescissoria di 50 milioni mentre la Roma non sarebbe propensa ad offrirne più di 20, con l’inserimento eventuale di qualche milione di bonus.

La Roma saluta Belotti e confida nel ritorno ad alti livelli di Abraham

Attacco della Roma che può puntare ancora sul contributo realizzativo di Tammy Abraham. L’inglese è tornato in campo nel finale di stagione dopo un brutto infortunio che lo ha costretto per quasi un anno in infermeria.

Ceduto invece a titolo definitivo Andrea Belotti, tornato a Trigoria dopo sei mesi in prestito a Firenze e da pochi giorni un nuovo rinforzo del neopromosso Como.