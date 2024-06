Marotta, il Padrino/padrone della Serie A: convinto il top player…bianconero | Sbloccato l’ennesimo tradimento

Il nuovo Presidente dell’Inter ha nel mirino un’altra operazione importante che potrebbe rinforzare ancora di più l’attuale rosa nerazzurra.

Negli ultimi anni e nelle ultime stagioni, nonostante i tagli dal punto di vista finanziario e le difficoltà economiche, l’Inter è riuscita comunque a restare altamente competitiva, anzi è andata sempre migliorando, di stagioni in stagione, e ha continuato a mettere trofei in bacheca fino allo Scudetto della seconda stella vinto pochi mesi fa.

Questo è successo nonostante alcune cessioni importanti e soprattutto nonostante le diverse sessioni di mercato si siano sempre chiuse con segno positivo in bilancio e, quindi, le cifre delle cessioni sempre più alte rispetto a quelle degli acquisti. Artefici di questo miracolo sono stati ovviamente i dirigenti interisti.

Due su tutti: il direttore sportivo, Piero Ausilio e l’amministratore delegato Giuseppe Marotta. Quest’ultimo, dopo il cambio di proprietà ed il subentro del Fondo Oaktree al posto di Steven Zhang, è stato addirittura nominato Presidente dal nuovo Consiglio di amministrazione nerazzurro che ha voluto premiare l’enorme lavoro svolto in questi anni.

Per molti Marotta è il dirigente più influente ed importante dell’intera Serie A e riesce a far andare le trattative di mercato a suo piacimento. Per altri questo troppo potere non è del tutto lecito, tanto da arrivare a fare supposizioni ed illazioni che però non trovano riscontro e restano lì, nell’angolo delle ipotesi più confuse. Di certo c’è che il nuovo presidente interista è sicuramente il dirigente con maggiori conoscenze e con più influenza d’Italia.

Inter, la difesa è al completo. Ma…

Grazie alle sue capacità comunicative, burocratiche e strategiche, intanto, Marotta si è già assicurato Taremi e Zielinski, due centrocampisti che arriveranno all’Inter a parametro zero ed andranno ulteriormente a migliorare la già fortissima rosa nerazzurra.

Vicinissimo l’acquisto di Josep Martinez, attuale portiere del Genoa, dopo sarà tempo di pensare alle corsie esterne di centrocampo, mentre, almeno per ora, Simone Inzaghi si ritiene coperto nel reparto difensivo. Darmian, Pavard, Bastoni, Bisseck, Acerbi e De Vrij continuano a formare un pacchetto arretrato fortissimo, completo e di sicuro affidamento.

Mercato, ecco la tattica di Marotta per arrivare a Bijol

Acerbi e De Vrij, però, andranno in scadenza nel giugno 2025 e, quindi, tra un anno l’Inter si troverà di fronte alla necessità di rifare la parte centrale della sua difesa. Marotta vuole come al solito anticipare i tempi, ma soprattutto la concorrenza e sembra sempre più vicino all’accordo con l’Udinese per quel che riguarda il centrale sloveno, Jaka Bijol.

Il 26enne friulano che ben si sta comportando con la maglia della sua Nazionale anche ad Euro 2024 piace molto anche a Roma e Napoli, ma Marotta ha l’asso nella manica per beffare la concorrenza. Il piano dell’Inter è quello di acquistarlo in questa sessione di mercato per poi lasciarlo un anno in prestito all’Udinese che, a quel punto, preferirebbe l’opzione Inter anche per questa ragione.