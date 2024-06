Cessione e comunicato ufficiale a minuti | Ma Immobile è felice come un bambino: si è liberato di un peso

La Lazio sta per vendere un suo giocatore chiave ma Ciro Immobile esulta, da adesso la concorrenza è eliminata in attacco

La Lazio sta mostrando grande attenzione nei confronti del bilancio che Claudio Lotito ha avuto il merito di tenere in attivo durante la sua ventennale presidenza. Una rosa che subirà diversi cambiamenti per intraprendere un nuovo ciclo con Marco Baroni scelto come tecnico dopo l’ottima stagione alla guida dell’Hellas Verona, con una salvezza portata a casa e che sembrava molto complicata a gennaio.

Il direttore sportivo Fabiani sta ingaggiando giocatori man mano che stanno capitalizzandosi delle cessioni. Infatti gli introiti derivanti dall’addio di Luis Alberto hanno coperto la spesa per Tchaouna, arrivato dalla Salernitana, una delle poche note liete della sciagurata annata degli amaranto.

I campani dovrebbero lasciare partire anche l’attaccante Boulaye Dia in prestito e con la stessa formula sta per arrivare a Formello Dele-Bashiru, con il diritto di riscatto da poter esercitare al termine della stagione che partirà a fine agosto.

In questo modo il tesoretto che la qualificazione all’Europa League ha garantito, pari a circa 20 milioni, è ancora intatto e potrebbe essere investito per arrivare a un trequartista come Lazar Samardzic, principale indiziato a prendere il posto di Felipe Anderson, ideale per affiancare Mattia Zaccagni, che ha rinnovato prima dell’Europeo che sta disputando da protagonista con la Nazionale italiana.

Castellanos può tornare al Girona, esulta Immobile che può tornare titolare

In attacco sembrava certo della riconferma Taty Castellanos, titolare nel rush finale di campionato e nella breve gestione targata Igor Tudor. Il centravanti potrebbero però ritornare al Girona, club dal quale i biancocelesti lo avevano ingaggiato la scorsa estate.

Gli spagnoli, reduci da una sorprendente qualificazione in Champions League, dovrebbe privarsi del proprio terminale offensivo, l’ucraino Dovbyk, e stanno pensando di riportare a casa Taty, con Ciro Immobile che avrebbe così maggiori possibilità di tornare al centro del progetto.

La Lazio si consola con Noslin, quasi fatta per l’arrivo della punta del Verona

La prima offerta del Girona, pari a 15 milioni, è stata rispedita al mittente ma nei prossimi giorni è previsto un incontro tra le due società per capire i margini dell’operazione.

La Lazio, nel caso della cessione di Castellanos, potrebbe autofinanziare l’investimento per Noslin, in arrivo dal Verona e lanciato proprio da mister Baroni nel girone di ritorno.