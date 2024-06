All’Inter panchinato per i capricci di Inzaghi | Il brutto anatroccolo torna in Italia da cigno: affare chiuso

Panchinato all’Inter per i capricci di Inzaghi, l’ex nerazzurro torna in Italia e si prende la titolarità. L’affare col nuovo club è chiuso.

In attesa di ritrovarsi nelle prossime settimane per l’inizio del ritiro pre-campionato, la cui data di inizio ufficiale dev’essere ancora resa nota, l’Inter del neo presidente, Beppe Marotta, continua a lavorare per pianificare nei minimi dettagli la stagione 2024-2025.

Una stagione, quella che in Serie A scaterrà il prossimo 17 agosto, in cui i nerazzurri saranno chiamati non solo a difendere lo scudetto e la Supercoppa Italiana conquistati egregiamente quest’anno, ma anche a fare meglio in Coppa Italia e Champions League.

Due manifestazioni, queste, in cui il Biscione, nell’annata conclusasi poche settimane fa, non è riuscito ad andare oltre gli ottavi di finale, uscendo sconfitto rispettivamente ai tempi supplementari contro il Bologna e ai calci di rigore, dopo il 2-2 complessivo maturato tra andata e ritorno, contro gli spagnoli dell’Atletico Madrid.

L’obiettivo del club meneghino per la stagione 2024-2025 pertanto è quello di essere protagonista in tutte le competizioni che lo vedranno protagonista nella stagione canonica con grande sguardo, una volta terminata questa, al primo Mondiale per club a 32 squadre che si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025.

Gosens verso l’Italia: l’ex Inter nel mirino di un club di Serie A

Passato in Italia tra il 2017 e il 2023, periodo in cui ha vestito le maglie di Atalanta prima e Inter poi, Robin Gosens potrebbe tornare in Serie A nel corso dell’imminente sessione estiva di calciomercato che scatterà ufficialmente lunedì 1 luglio.

Un ritorno nel Bel Paese, dopo la non felicissima esperienza in patria tra le file dell’Union Berlino, conclusa con una salvezza raggiunta solo all’ultima giornata, che potrebbe concretizzarsi molto presto visto il positivo avanzamento dei contatti tra il suo entourage e quello che potrebbe essere il suo nuovo club.

Bologna, non solo Calafiori: la fascia sinistra dei felsinei pronta ad accogliere Gosens

Salutata l’Inter nel corso della sessione estiva di calciomercato dello scorso anno per tornare in Germania a vestire la maglia dell’Union Berlino, Robin Gosens, come detto, potrebbe a breve far ritorno in Italia per legarsi al Bologna del neo allenatore, Vincenzo Italiano.

Desideroso di rinforzarsi enormemente soprattutto in vista della partecipazione alla prossima Champions League, il club di Joey Saputo avrebbe infatti iniziato a manifestare, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, grande interesse per il terzino sinistro classe ’94 il quale, ammesso che l’affare vada in porto, potrebbe formare con Calafiori un duo di primo livello per la fascia sinistra dei felsinei la quale, non è da escludere però, potrebbe aver bisogno di ulteriori rinforzi qualora lo stesso esterno azzurro dovesse lasciare il capoluogo emiliano al termine di Euro 2024.