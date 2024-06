Sarebbe dovuto essere il 9 della Nazionale per 20 anni | Ora è un nobile decaduto: Commisso ha già detto SI

Ha perso il posto in Nazionale e prova il rilancio alla Fiorentina, vicino l’accordo con i toscani con Commisso che si è convinto

La Fiorentina ha presentato in conferenza stampa il nuovo allenatore Raffaele Palladino che approda alla guida dei toscani dopo due ottime stagioni sulla panchina del Monza. Il mister si è detto orgoglioso di quest’occasione e fiducioso di poter fare bene, azzardando come modulo un 3-4-3 prontato all’attacco.

Proprio il reparto offensivo necessita di ritocchi data la difficoltà emersa la scorsa stagione dalla Viola nel finalizzare l’importante mole di gioco creata, con Nzola e Beltran che non sono riusciti ad arrivare in doppia cifra, deludendo le aspettative di una piazza calorosa ed esigente.

Palladino spera che possa arrivare un centravanti che conosce bene il campionato italiano e che possa essere incisivo sotto porta, più di quanto lo sia stato Andrea Belotti, arrivato in prestito a gennaio e da poche ore un nuovo centravanti del neopromosso Como.

Proprio il nuovo allenatore avrebbe fatto un nome alla dirigenza, un giocatore che ha visto all’opera e che apprezza molto, con Rocco Commisso che si sarebbe convinto nel fare questo investimento.

La Fiorentina bussa alle porte della Juventus, Kean è la prima scelta per l’attacco

La punta in questione è Moise Kean, con Pradé che incontrerà a breve gli agenti per provare ad arrivare a un accordo. L’ex Verona, Everton e Paris Saint-Germain ha un contratto con la Juventus fino al 2025, con ingaggio da circa 2,5 milioni di euro netti a stagione, ma per lui non c’è futuro a Torino.

Non rientra nei piani di Thiago Motta ed è considerato da Giuntoli uno di quei giocatori cedibili per fare cassa, con la richiesta dei bianconeri che è di 15 milioni.

Kean vuole tornare in Nazionale, è in cerca di riscatto dopo una stagione da dimenticare

Per Kean la Fiorentina non vuole spingersi oltre ai 10 milioni di euro e se la Juventus dovesse mostrare resistenza i toscani potrebbero gettare la spugna e puntare su Lorenzo Lucca dell’Udinese.

Kean l’anno scorso ha giocato 20 partite, 19 in campionato e 1 in Coppa Italia, per un totale di 654′, senza trovare gol. A gennaio è stato vicino all’Atletico Madrid, che ha rinunciato al prestito a causa dei tempi di recupero lunghi per l’infortunio alla tibia patito a dicembre e ora è in cerca di un rilancio anche per ritrovare la maglia della Nazionale italiana.