Gasperini nel panico: la società non ha rispettato i patti | Incassato l’assegno della cessione del top player

Gasperini sta per perdere un top player, rimproverati i Percassi che avevano promesso che non avrebbero ceduto pezzi pregiati della rosa

Continua l’avventura di Gian Piero Gasperini alla guida dell’Atalanta, dopo il primo trofeo conquistato, l’Europa League. Per i bergamaschi la certificazione di una crescita esponenziale del progetto grazie al sodalizio con il mister che ha valorizzato i talenti presenti in rosa, alcuni dei quali erano in cerca di rilancio come Charles De Ketelaere.

Il centravanti belga ha dimostrato che l’acquisto del Milan non era stato un azzardo e ha disputato un’ottima stagione dopo l’inizio flop in Italia con i rossoneri. Atalanta che ha ufficializzato il suo riscatto per 25 milioni.

Attacco che potrà contare ancora sull’apporto del nigeriano Lookman, artefice della decisiva tripletta che ha permesso alla squadra di battere il Bayer Leverkusen, e di Gianluca Scamacca, sottotono in questo inizio di Europeo con la maglia della Nazionale italiana.

Ma non mancheranno operazioni in entrata, per migliorare un organico già competitivo e che punta ad essere protagonista anche in Champions League, oltre che confermarsi ai vertici in campionato.

Una cessione dolorosa in vista per l’Atalanta, se ne va il pupillo di Gasperini

Atalanta che rischia di perdere il trequartista Miranchuk, un vecchio pupillo di Gasperini. Il giocatore è nel mirino del Cagliari ma la richiesta dei lombardi è di 13 milioni, una cifra ritenuta eccessiva per i sardi che proveranno a inserire qualche contropartita tecnica per abbassare il costo.

Conterà molto la volontà del fantasista di restare a giocarsi le proprie carte a Bergamo o trasferirsi in un club che consentirebbe di avere un posto da titolare nel reparto offensivo. Può partire anche Juan Musso che ha perso il posto da titolare a favore di Carnesecchi e che piace molto al Torino.

L’Atalanta continua a insistere per Zaniolo, è lui l’obiettivo per il centrocampo

Per quanto riguarda la campagna acquisti, l’Atalanta sta pensando a Nicolò Zaniolo, tornato al Galatasaray dopo il prestito in Premier League all’Aston Villa e in fase di recupero da un infortunio che ha impedito lui di essere convocato da Spalletti per gli Europei.

Un’operazione che può chiudersi intorno ai 20 milioni, con i turchi che intendono cederlo a titolo definitivo, e che consentirebbe al talento azzurro di tornare in Serie A, con la speranza di un rilancio definitivo alla corte di Gasp.