Tonali in Serie C, il centrocampista del Newcastle conferma tutto: già visitato il centro sportivo | Nuova rinascita

L’ex centrocampista del Milan, che sta scontando una lunga squalifica per il caso scommesse, potrà tornare in campo a fine agosto.

Una carriera che sembrava essere arrivata al suo punto più alto e continuava la sua ascesa, ma che è stata improvvisamente fermata da un caso scommesse che ha avuto una risonanza mediatica pazzesca ed ha sconvolto per intere settimane il sistema calcistico nostrano.

Quella di Sandro Tonali e Nicolò Fagioli è stata una vicenda di cui, da metà ottobre in poi, si è parlato tantissimo e ha decisamente proiettato il nostro movimento nel bel mezzo di un altro scandalo. I due centrocampisti sono stati squalificati ed hanno dovuto subire una gogna mediatica non indifferente.

Ma, se per il centrocampista juventino la redenzione è già arrivata ed ora addirittura si discute se sia il caso o meno di schierarlo titolare nelle partite della nostra Nazionale ad Euro 2024, per quanto riguarda l’ex centrocampista del Milan siamo ancora nel bel mezzo di un purgatorio che però è destinato presto a concludersi.

A fine agosto, infatti, dopo una squalifica di 18 mesi (di cui otto convertiti in pene accessorie) Sandro Tonali potrà tornare in campo per cercare di riconquistare la fiducia e la stima dei tifosi e gli appassionati di calcio italiani, ma anche quella di tutto l’ambiente Newcastle che soltanto un anno fa lo acquistava dal Milan a peso d’oro.

Tonali, il rientro in campo e le ultime visite

Al momento è difficile pensare che Tonali possa tornare in Italia, anche soltanto in prestito. Il Newcastle, infatti, vorrà in qualche modo rientrare dall’enorme investimento fatto a giugno 2023 e proverà a reinserirlo negli schemi tattici di Howe in vista della prossima stagione. Nel frattempo Tonali fa visita a due squadre della Serie C italiana.

L’ex centrocampista del Milan, infatti, ha visitato i centri sportivi del Caldiero Terme e della Virtus Verona. Momenti di gioia e condivisione si sono vissuti in un incontro riservato a staff, dirigenti e calciatori delle due squadre che il prossimo anno militeranno nel campionato di Serie C.

Tonali, le visite ai centri sportivi del Caldiero Terme e della Virtus Verona

Il calciatore del Newcastle, durante la sua visita, ha parlato del modo in cui è nata la sua passione per il calcio e della sua carriera, dai suoi esordi al Brescia al sogno di vestire la maglia della sua squadra del cuore, il Milan e di vincere anche lo scudetto. Tonali ha poi parlato anche dell’importanza di vestire la maglia azzurra e della sua esperienza in Premier League.

Il centrocampista classe 2000, poi, è passato anche dal Teatro Parrocchiale di Caldiero ed ha incontrato i ragazzini, una selezione delle giovanili, l’allenatore ed il Presidente della società che nell’ultima stagione ha ottenuto la prima storica promozione in Serie C, vincendo il suo girone in Serie D.